Giulia De Lellis smentisce la crisi con Tony Effe: "Inventano senza sapere niente, è uno spettacolo raccapricciante" In risposta alle voci sulla presunta crisi tra lei e Tony effe, Giulia De Lellis è intervenuta personalmente su Instagram, smentendo quanto era stato detto sulla loro coppia qualche giorno fa su un noto settimanale: "Inventano semplicemente perché non sanno niente di noi. Ma io li lascio fare, mentre in privato vivo la mia vita".

A cura di Sara Leombruno

Da qualche giorno, Tony Effe e Giulia De Lellis si trovano alle Maldive. A dispetto delle voci sulla presunta crisi, l'influencer due giorni fa ha postato un carosello di immagini che la ritraggono durante la sua vacanza e tra queste ci sono anche alcuni scatti insieme al suo fidanzato. Rispondendo a commento di una fan che si chiedeva se stessero davvero insieme o meno, la romana ha risposto una volta per tutte ai rumors che circolano sulla coppia.

Le parole di Giulia De Lellis sui rumors

"Io non capisco ancora se state insieme o no. Oggi è uscita un'altra notizia ancora da parte di amici cari, beato chi ci capisce con voi", recita il commento lasciato da una fan sotto il post di Giulia De Lellis. Stavolta, però, a differenza delle altre, invece di lasciar correre, l'imprenditrice è intervenuta personalmente per chiarire la sua situazione sentimentale: "Inventano semplicemente perché non sanno niente di noi. Ma io li lascio fare, mentre in privato vivo la mia vita, senza darla in pasto a chi non la merita, godendomi lo spettacolo a volte divertente a volte raccapricciante e fuori da ogni logica umana. Ps. Se i nostri amici raccontassero i fatti nostri, non sarebbero davvero i nostri amici. Non farti confondere dalla noia o dalla cattiveria delle persone, per favore".

Il gossip sulla crisi con Tony Effe

Qualche giorno fa, era stato Alberto Dandolo su Oggi a scrivere che la trasferta alle Maldive di Giulia De Lellis e Tony Effe non fosse nata non per "riposo", come scritto dal rapper su Instagram, bensì "come viaggio di lavoro finalizzato a promuovere alcuni brand del fashion di cui il rapper e l'influencer sono testimonial". Secondo il giornalista, persone vicine alla coppia avrebbero spiegato che il loro rapporto "è altalenante", segnato sia dalla difficile situazione giudiziaria del cantante – indagato per una rissa a Porto Cervo del 2023 – che dalle pretese dell'influencer che desidererebbe mettere su famiglia. Dandolo aggiungeva infine che Giulia De Lellis avrebbe dato "un aut aut al fidanzato".