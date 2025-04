video suggerito

Giulia De Lellis e Tony Effe volati alle Maldive per lavoro: emergono nuovi rumors sul loro rapporto Il rapporto tra Giulia De Lellis e Tony Effe sarebbe "altalenante": il settimanale Oggi rivela nuovi dettagli sulla coppia spiegando il motivo del viaggio alle Maldive e i punti che li troverebbero in disaccordo. Lei vorrebbe mettere su famiglia e avrebbe dato al fidanzato un aut aut.

A cura di Gaia Martino

Emergono nuovi dettagli sulla storia d'amore tra Giulia De Lellis e Tony Effe, finita ancora una nuova al centro del gossip per una presunta crisi di cui si parlava già da prima che i due volassero alle Maldive. "Il riposo del guerriero" ha scritto il rapper su Instagram a corredo delle immagini scattate durante la vacanza al mare con la fidanzata: Alberto Dandolo di "Oggi" svela che, in realtà, il viaggio sarebbe stato organizzato per questioni lavorative. In più, durante la loro trasferta, avrebbero battibeccato per due motivi ben precisi.

Il gossip su Tony Effe e Giulia De Lellis che sarebbero di nuovo in crisi

Scrive Alberto Dandolo su Oggi che la trasfera alle Maldive di Giulia De Lellis e Tony Effe – documentata con diverse foto di coppia – è nata non per "riposo", come scritto dal rapper su Instagram, bensì "come viaggio di lavoro finalizzato a promuovere alcuni brand del fashion di cui il rapper e l'influencer sono testimonial", si legge tra le pagine del Settimanale Oggi. Pensone vicine alla coppia avrebbero spiegato che il loro "rapporto è altalenante", segnato sia dalla difficile situazione giudiziaria del cantante – indagato per una rissa a Porto Cervo del 2023 – sia dalle pretese dell'influencer che desidererebbe mettere su famiglia. Alberto Dandolo aggiunge che Giulia De Lellis avrebbe dato "un aut aut al fidanzato".

Le parole di Tony Effe dopo le prime voci di crisi: "Giulia è impegnativa"

Non è la prima volta che circolano voci di crisi nella coppia formata da GDL e Tony Effe. Quest'ultimo a inizio marzo però, intervistato da Alessandro Cattelan a Stasera c'è Cattelan, raccontò che la fidanzata era "molto impegnativa", smentendo dunque la rottura, ma sottolineando le loro differenze caratteriali. "Giulia è molto impegnativa. Diciamo che non sono abituato a rendere conto a nessuno, è una cosa nuova. Siccome lei ci mette il 100% in questa relazione, mi sto impegnando anche io e sto cercando di mettercelo a mia volta", disse.