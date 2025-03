Tony Effe indagato per rissa aggravata, il trapper nell’inchiesta della procura per una lite con tre buttafuori

video suggerito

A cura di Ilaria Costabile

Tony Effe, nome d'arte di Nicolò Rapisarda, è stato indagato per "rissa aggravata" stando a quanto riportato da Repubblica, secondo cui il trapper sarebbe finito nel fascicolo della Procura per una lite risalente a due anni fa, verificatasi in Costa Smeralda, in cui furono coinvolti anche tre buttafuori, oltre che due amici.

La rissa fuori un locale di Porto Cervo

La notizia sarebbe arrivata il 10 marzo scorso, a seguito di una lunga indagine portata avanti dagli inquirenti, a Donatella Cerè l'avvocato del cantante romano. Oltre al trapper, però, sarebbero stati indagati anche un pugile milanese, amico di Tony Effe con cui è stato visto più volte e infatti era nella sua crew sanremese, a cui si aggiunge anche un ultrà della Lazio. La rissa a cui si fa riferimento si sarebbe verificata nell'agosto 2023, quindi due anni fa, fuori ad una discoteca di Porto Cervo, tappa di culto per diversi personaggi noti.

La lite avrebbe avuto luogo per il trapper e il suo gruppo di amici sarebbero stati respinti dalla security del locale che, quindi, li ha bloccati all'ingresso senza il permesso di farli entrare. La reazione sarebbe stata immediata, con una serie di danni provocati al locale, con ben sei feriti. Una vera denuncia dell'accaduto, però, non c'è mai stata. A distanza di due anni, la Procura è risalita a coloro che erano presenti quella sera e, tra loro, per l'appunto, ci sarebbe anche Tony Effe. Stando a quanto riportato da Repubblica, il cantante potrebbe dover rispondere di danneggiamento.

Al momento, da parte del diretto interessato, nessun commento alla notizia condiviso sui social o altro. L'artista ha scelto di mantenere il silenzio su una questione che appare particolarmente delicata, anche perché non è la prima volta in cui il rapper viene coinvolto in un procedimento per questioni del genere. Nel 2021, infatti, fu condannato ai servizi sociali per una rissa nella quale aveva rotto la mandibola a un fan.