Milano Fashion Week, gli eventi di giovedì 23 febbraio: come vedere la sfilata di Prada Si è aperta la seconda giornata di sfilate per Milano Moda Donna: tra gli appuntamenti da non perdere gli show di Prada, Emporio Armani, Blumarine e Moschino.

A cura di Beatrice Manca

Prada, sfilata Autunno/Inverno 2022–23

La Milano Fashion Week Autunno/Inverno 2023-24 è entrata nel vivo: giovedì 23 febbraio è la giornata di Prada, che presenta alle 14:00 la nuova collezione disegnata da Miuccia Prada e Raf Simons. La seconda giornata di sfilate si apre con gli show di Genny e Calcaterra, per poi proseguire nel pomeriggio con MM6 Maison Margiela, Emporio Armani, Blumarine, Moschino e GCDS.

Le sfilate di giovedì 23 febbraio 2023

09:30 Max Mara – via Enrico Besana 12

10:30 Genny – via san Luca 3

11:30 Calcaterra – via G.B Piranesi 10

12:30 Anteprima – via Ferrante Aporti 17

14:00 Prada – via Lorenzini 14

15:00 MM6 Maison Margiela – via Valenza 2

16:00 Budapest Select – via San Luca 3

17:00 Emporio Armani – via Bergognone 59

18:00 Blumarine – via Calabiana 6

19:00 Moschino – via Ventura 14

20:00 GCDS – via Piranesi 14

Blumarine Autunno/Inverno 2022–23

Le presentazioni e gli eventi di giovedì 23 febbraio

Oltre alle sfilate, il calendario della Settimana della Moda è fitto di presentazioni e appuntamenti: giovedì mattina è la volta di Santoni, alle 9:00, Duvetica, alle 10:00 Luisa Beccaria e Kiton, alle 11:00. La giornata prosegue con le presentazioni di Alessandro Vigilante, Furla, Mila Schön e Salvatore Vignola. La sera si balla all'after party di GCDS, dalle 22:30 in poi, in via Piranesi 14. Necessario l'invito!

Emporio Armani

Dove vedere le sfilate di Prada, Emporio Armani e Moschino

Le sfilate sono in genere eventi a cui è molto difficile accedere: gli inviti sono riservati a buyers, addetti ai lavori, giornalisti e ospiti vip dei designer. Difficile, però, non significa impossibile: diversi brand hanno aperto le porte al pubblico, mettendo in palio i biglietti o organizzando contest. In alternativa, c'è sempre lo streaming: il sito di Camera Moda trasmette tutte le sfilate in diretta. L'appuntamento per Prada è alle ore 14:00. Emporio Armani permette di guardare la sfilata in streaming dal sito, alle ore 17, previa registrazione. Lo show di Moschino è live sul sito del brand alle ore 19:00 e la collezione verrà svelata anche via Instagram. Anche GCDS mette a disposizione gratuitamente lo streaming sul sito, a partire dalle ore 20: un modo per godere dello spettacolo della moda, anche se in digitale!