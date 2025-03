video suggerito

Perché sempre più persone giovani fanno il lifting al viso Se tradizionalmente il lifting è sempre stato associato all'età avanzata, oggi le cose sono cambiate e sono sempre di più i giovanissimi che lo richiedono. Per quale motivo si sottopongono a questa procedura anti-age anche se non hanno rughe e segni del tempo sul viso?

A cura di Valeria Paglionico

Viviamo in un'epoca in cui dominano i social e le immagini perfette: non importa se siano irreali o modificate, l'unica cosa che conta è che non rivelino neppure un difetto. Rispecchiare dei precisi canoni estetici è ormai una vera e propria ossessione sia per i giovanissimi che per gli adulti, anche se per arrivare al risultato desiderato bisogna servirsi di ritocchi più o meno invasivi. Di fronte uno scenario simile, non sorprende che siano aumentate in modo importante le richieste di lifting ma la cosa che in pochi immaginano è che a sottoporsi a questa pratica sono anche moltissimi 20enni. Per quale motivo desiderano un aspetto più giovane (anche se non ne avrebbero assolutamente bisogno)?

Il lifting da trattamento anti-age a pratica per abbellirsi

Utilizzato per ridurre i segni dell'invecchiamento che compaiono naturalmente col passare del tempo, il lifting è una pratica estetica tradizionalmente richiesta in età avanzata (in media tra i 55 e i 69 anni). Da qualche tempo a questa parte, però, le cose stanno cambiando: sono sempre di più i giovani che richiedono questo trattamento anti-age. L'obiettivo non è ridurre le rughe o i segni del tempo, quanto piuttosto ridefinire i propri lineamenti, dalla mascella alle guance, fino ad arrivare alle sopracciglia. Insomma, il lifting sarebbe diventato un trattamento per "abbellirsi" e non più semplicemente per "ringiovanire". Solo negli Stati Uniti, ad esempio, nel 2023 sono aumentati del 7% rispetto all'anno precedente i pazienti tra i 20 e i 39 anni che hanno richiesto un lifting.

Come incidono i social sulle richieste di lifting

Il dott. Jonathan Zelken, chirurgo plastico di Newport Beach, in California, è stato intervistato dalla CNN e ha parlato del motivo per cui i giovanissimi vogliono sottoporsi a una pratica simile: nella maggior parte dei casi provano a ottenere lo stesso effetto dei filtri social nella vita reale. Nella pratica il lifting non è legato a dei limiti di età, può essere praticato anche quando non si ha la pelle del viso "cadente", dando vita a dei cambiamenti esteticamente piacevoli. C'è chi lo richiede dopo un periodo particolarmente stressante, chi vuole rimpolpare la pelle dopo un dimagrimento drastico, chi semplicemente intende tornare ad avere il viso di quando era adolescente: in tutti i casi c'è il desiderio di migliorare il proprio aspetto. Se però da un lato il lifting praticato in età avanzata nasconde il desiderio di ripristinare qualcosa che si aveva da giovani, per i poco più che 20enne il rischio è quello di inseguire un ideale di bellezza che non è reale.