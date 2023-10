Belén Rodriguez fa festa con Elio Lorenzoni: camicia e cravatta al compleanno del compagno Elio Lorenzoni ha festeggiato per la prima volta il compleanno con Belén Rodriguez. I due sono una coppia da pochi mesi.

A cura di Giusy Dente

Dopo una lunga assenza dai social, che ha fatto preoccupare non poco i fan, sembra che Belén Rodriguez sia tornata più attiva che mai, nell'aggiornare costantemente i follower sulla sua quotidianità. La showgirl si è presa una pausa per dedicarsi a se stessa e ritrovare il proprio equilibrio, dati gli ultimi notevoli cambiamenti nella sua vita: la fine del matrimonio con Stefano De Martino, la fine dei rapporti lavorativi in Mediaset. Queste settimane in cui non ha dato notizie, le ha trascorse assieme al nuovo compagno Elio Lorenzoni. La storia tra i due prosegue a gonfie vele e dunque hanno festeggiato insieme anche il compleanno di lui.

Belén Rodriguez, la nuova vita con Elio Lorenzoni

Belén Rodriguez ha ritrovato il sorriso accanto a Elio Lorenzoni e difatti non c'è Instagram Story in cui lui non sia presente o in cui non ci sia una dedica, seppur velata, per lui. La showgirl è innamoratissima e dopo aver mantenuto il silenzio su questa nuova love story, è uscita allo scoperto, per viverla alla luce del sole e zittire critiche e pettegolezzi. Non è un'avventura: ci sono state anche le presentazioni ufficiali in famiglia.

L'imprenditore ha conosciuto i figli della showgirl, che a sua volta è stata presentata alla famiglia di lui, come dimostrano varie foto circolate sui social. Forse c'è anche aria di convivenza: Belén Rodriguez infatti ha acquistato un maxi attico in centro a Milano, per ricominciare la sua nuova vita e lasciare definitivamente la casa in cui conviveva con Stefano De Martino.

Belén e Elio, il primo compleanno insieme

Belén Rodriguez e Elio Lorenzoni sono una coppia da pochi mesi e hanno potuto festeggiare il primo compleanno insieme. L'imprenditore bresciano, infatti, domenica 22 ottobre ha compiuto 40 anni e ha trascorso la giornata assieme alla fidanzata. La showgirl non poteva non rivolgergli un augurio social speciale, spendendo per lui parole importanti: "Auguri a te che sei l'immenso per me" si legge nella dedica. Gli scatti social vedono i due innamorati scambiarsi un tenero bacio davanti alla torta, illuminata dalle candeline.

Il look di tendenza di Belén Rodriguez

Look mannish per Belén Rodriguez: un paio di pantaloni neri, cravatta grigia e camicia bianca a maniche lunghe con tasca frontale. È una tipologia di outfit che ama molto e che alterna ai look più femminili, come i gettonatissimi minidress portati spesso anche sul palco de Le Iene. Tra le celebrity il power suit è di tendenza, spesso reinterpretato, ma anche proposto in chiave tradizionale, come ha fatto Belén. Sophie Codeogni lo ha sfoggiato a Verissimo, Chiara Ferragni lo ha scelto per la Paris Fashion Week ma in versione crop, c'è chi come Kasia Smutniak lo porta sul red carpet, ma con la gonna lunga al posto dei pantaloni e chi come Cecilia Rodriguez lo rende sensuale con reggiseno in vista. L'abito del potere, insomma, piace e non è più qualcosa che rimanda esclusivamente al guardaroba maschile, come era anni fa.