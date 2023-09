Chiara Ferragni vola a Parigi: è una business woman in giacca e cravatta Chiara Ferragni sta prendendo parte a tutti gli eventi più importanti della Parigi Fashion Week, dalla sfilata di Dior fino a Lancome X Louvre Photocall.

Chiara Ferragni è volata a Parigi per partecipare alla Fashion Week conclusiva del mese dedicato alla moda. L'influencer non sarebbe mai potuta mancare a eventi importanti come la sfilata di Christian Dior o la notte al Musée du Louvre dedicata a Lancôme. Ferragni, infatti, è molto legata sia alla Maison di moda che al brand di cosmetica, di cui è ambassador. È proprio sul profilo Instagram di Lancôme che è apparso uno scatto che ritraeva Ferragni al fianco degli altri volti del beauty, da Penelope Cruz fino ad Amanda Seyfried.

Il look di Chiara con blazer corto e cravatta

La serata dedicata a Lancôme non poteva che avere come location proprio quella del Louvre. È recente, infatti, la scelta di collaborazione tra il marchio attivo nel settore di bellezza e il museo più famoso del mondo. Un sodalizio sancito dallo scatto diventato virale dell'attrice Zendaya mentre posava davanti alla Nike di Samotracia.

Per l'evento Lancome X Louvre Photocall, Chiara ha sfoggiato una "rivistazione" del look da business woman: sì a giacca e cravatta ma con una gonna al posto dei classici pantaloni. Il blazer, poi, è corto, un altro elemento che sottolinea l'originalità dell'outfit. L'abito è Valentino e fa parte collezione Autunno/Inverno 2023 – 2024. Pierpaolo Piccioli per le sue creazioni è partito proprio dalla cravatta, tentando di sradicare il significato simbolico del capo associato da sempre alla mascolinità. Chiara Ferragni ha posato insieme alle altre ambasciatrici del marchio Lancome. Tra le nuove testimonial beauty 2023 c'è anche Emma Chamberlain, influencer simbolo della Gen Z, inserita nel 2019 dal Time Magazine nella lista delle 25 persone più influenti sul web.

Il look di Chiara da Dior: sobrietà e bon ton

Se per i Suistainable Fashion Awards organizzati da Camera Nazionale della Moda aveva scelto un capo vintage, per la sfilata di Dior l'imprenditrice ha cambiato decisamente registro. Anche in questo caso ha scelto un abito dalle linee semplici, ma nessun cut out o look total white. Chiara Ferragni ha indossato un vestito lungo con una scollatura con piccoli bottoni e un ampio fiocco laterale. Un outfit in pieno stile bon ton e molto sobrio. Gli orecchini che indossava sono il modello cerchio emerald (129,00€) e cerchio emerald small (99,00€) del marchio di accessori Chiara Ferragni, lo stesso della collana e degli anelli sfoggiati dall'imprenditrice.

Cosa lega Chiara Ferragni a Christian Dior

Quello che lega Ferragni al marchio va ben oltre un semplice apprezzamento. È stata proprio Maria Grazia Chiuri, direttore creativo di Dior, a disegnare gli abiti da sposa dell'influencer. Ma non è stata l'unica volta in cui la stilista ha realizzato qualcosa per la maggiore delle sorelle Ferragni. Per il suo ingresso all'Ariston aveva indosso un abito nero firmato dalla Maison Dior, una creazione rimasta nella memoria di molti anche per la stola manifesto "Pensati libera" che completava il look.