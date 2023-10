Sophie Codegoni a Verissimo col power suit: il look mannish è con giacca e cravatta Sophie Codegoni è stata ospite di Verissimo, dove ha parlato della rottura con Alessandro Basciano. Ha scelto un look black&white deciso.

A cura di Giusy Dente

Sophie Codegoni ha rotto il silenzio in merito alla fine della relazione con Alessandro Basciano. La ex gieffina ha affidato a Silvia Toffanin le sue confidenze: è stata ospite di Verissimo e ha rivelato i motivi della rottura, lasciando tutti di stucco.

Le rivelazioni di Sophie Codegoni

Ospite della puntata di Verissimo del 14 ottobre, Sophie Codegoni ha raccontato perché è finita la storia con Alessandro basciano. I due si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello, una volta usciti c'è stata la romantica proposta di matrimonio sul red carpet di Venezia e la nascita di una bambina, che hanno chiamato Celine Blue. I fan della coppia (ribattezzata Codegoni) sono rimasti di stucco nell'apprendere i retroscena di quella che, in apparenza, sembrava una favola a tutti gli effetti. L'influencer ha invece raccontato di essere stata lasciata da sola durante il parto e di essere stata tradita con la ex di lui. Dal canto suo, Alessandro Basciano ha promesso che racconterà la sua versione dei fatti molto presto.

Il look mannish di Sophie

Provata da quest'ultimo periodo, certamente per lei difficile, Sophie Codegoni ha trovato la forza di raccontare la sua verità davanti alle telecamere di Verissimo. L'influencer, che solitamente ha uno stile trendy e colorato, stavolta ha fatto una scelta di stile ben più sobria e rigorosa. Nessun crop top, shorts, jumpsuit fasciante o abitino, capi must del suo guardaroba griffato. Stavolta la 22enne ha puntato su un outfit mannish: completo nero composto da giacca e pantaloni, con camicia bianca e cravatta scura.

Leggi anche Sophie Codegoni e Alessandro Basciano a Venezia 2023: col look coordinato smentiscono la crisi

Il power suit è di tendenza

Si chiama "power suit": è l'abito del potere, il completo giacca e cravatta un tempo associato solo agli uomini di affari, che lo indossavano come "divisa" formale del potere, per identificare il loro status. Oggi in realtà è diventato un emblema di parità tra i sessi: le donne lo indossano per rivendicare la loro posizione egualitaria in società, non è più considerato qualcosa che fa riferimento unicamente al guardaroba maschile. L'espressione mannish, infatti, è sempre più accostata alle donne. Amano il power suit le donne delle royal family (Kate Middleton ne è grande fan) e anche le celebrity. Le possibilità di abbinamento e le occasioni sono infinite: c'è chi preferite la T-shirt alla camicia, chi aggiunge un tocco sensuale con reggiseno in vista come Cecilia Rodriguez, chi lo sfoggia sul red carpet delle serate di gala come Kasia Smutniak. Forse con questa scelta di stile, Sophie Codegoni ha voluto simboleggiare la sua rinascita, la sua forza e la sua indipendenza.