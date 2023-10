Sophie Codegoni: “Basciano dormiva mentre partorivo”, il video TikTok in cui fingevano complicità Acquista un senso tutto nuovo il video postato da Sophie Codegoni 5 mesi fa su TikTok. Era stato girato a poche ore dal parto e suggeriva che il compagno Alessandro Basciano le fosse stato vicino durante la nascita della figlia Celine. Ma lontano dal racconto patinato sui social, la realtà sarebbe stata diversa.

A cura di Stefania Rocco

Sophie Codegoni, ex compagna di Alessandro Basciano, ha deciso di raccontare la sua verità a proposito del rapporto finito con l’ex corteggiatore di Uomini e Donne conosciuto nella Casa del Grande Fratello Vip. Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, Sophie ha raccontato la sua versione dei fatti, denunciando tradimenti, mancanze di rispetto, il disimpegno materiale dell’ex a proposito del sostentamento della loro bambina e perfino il fatto di essere stata abbandonata in sala parto a pochi minuti dalla nascita della figlia. Alla luce del racconto di Sophie, acquista un senso tutto nuovo un vecchio video postato dalla giovane sul suo profilo TikTok. Risale a 5 mesi fa ed era stato girato in sala pre parto.

Il video girato in sala pre parto da Sophie Codegoni e Alessandro Basciano

Il filmato caricato su TikTok mostra Sophie e Alessandro fingere complicità – a beneficio dei social, probabilmente – a poche ore dal parto. Un video che suggerisce Basciano fosse stato vicino alla compagna in tutte le fasi del parto. Sophie e Basciano ballano a favore di telecamera, di abbracciano di fronte allo specchio, si “esibiscono” per i fan in attesa che la figlia venga alla luce. Il ritratto è quello di una coppia perfetta che si appresta a vivere il momento più emozionante, quello in cui sarebbero diventati una famiglia.

La realtà raccontata da Sophie Codegoni a Verissimo

Ma la realtà è profondamente diversa da quella patinata esibita sui social. A raccontarla è stata la stessa Sophie, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo. In un passaggio particolarmente doloroso che ha lasciato la padrona di casa a bocca aperta, sconcertata di fronte al racconto appena ascoltato, Sophie ha ammesso di avere affrontato le fasi finali del parto senza il supporto del suo compagno, impegnato a dormire. “Ero a 7 centimetri, stavo per partorire. Lui mi guarda e mi dice ‘Ti mando tua mamma, vado a riposare un po’”, ha ammesso la giovane, aggiungendo al suo racconto un tassello sconvolgente che caratterizzerebbe il rapporto di coppia con Basciano (che nel frattempo ha chiesto di poter replicare attraverso una nota inviata dal suo legale alla trasmissione di Canale5 ), “Ho partorito con mia mamma e con Alessandro in stanza perché mia madre non ha fatto in tempo a uscire. L’ha dovuto svegliare mio padre perché lui non rispondeva al telefono dicendogli ‘Ale, sta partorendo. Corri!’. Io urlavo di chiamarlo e la mia ostetrica mi diceva ‘No, chi è andato a dormire, resti a dormire’. Ma io non volevo che se lo perdesse”.