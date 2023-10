Basciano replica all’intervista di Sophie Codegoni: “Cattiveria inaudita, tirerò fuori la verità” Con una storia Instagram, Alessandro Basciano ha replicato alle accuse di Sophie Codegoni a Verissimo. L’ex gieffina sostiene che la loro relazione sia finita per via del tradimento di lui con l’ex fidanzata, oltre che per mancanze di rispetto. “Tirerò fuori tutta la verità, saranno c**i per tutti”, ha risposto lui.

A cura di Elisabetta Murina

Dopo l'intervista di Sophie Codegoni a Verissimo, Alessandro Basciano è intervenuto su Instagram. Nel corso della chiacchierata con Silvia Toffanin, l'ex gieffina ha parlato della fine dell'amore con il compagno, che l'ha tradita con l'ex fidanzata, oltre ad averle mancato di rispetto in più modi e occasioni. Il diretto interessato però non ci sta e, con un messaggio sul suo profilo social, si dice pronto a "tirare fuori tutta la verità" con prove e fatti realmente accaduti.

La replica di Alessandro Basciano alle parole di Sophie

Dopo le parole del suo avvocato, è Alessanro Basciano a intervenire direttamente spiegando che non appena sarà il momento giusto, tirerà fuori la sua verità e la sua versione della storia con prove di quanto realmente accaduto:

Per la cattiveria inaudita e di grande fantasia adottata nei miei confronti e tra l’altro di basso livello per una persona che tra le varie cose ha un comune legame con me che è la nostra bimba di 5 mesi (da non dimenticare) …visto che non ha rispettato lei in primis … con grande rammarico sarò costretto a tirare fuori tutta la verità con prove reali e fatti realmente accaduti nell'arco di questo tempo e testimoni e non supposizioni… non capisco l’odio che porta le persone a tanta perfidia per un attimo di gloria ….. Appena ci sarà il momento giusto Dirò tutta la verità … E li saranno caz*i amari per tutti quanti. Questo è poco ma sicuro …

In più, il dj considera "calunnie e diffamazioni" le accuse Sophie ha usato nei suoi confronti, dal tradimento alle frasi che avrebbe usato per mancarle di rispetto nel corso della loro relazione, nata nella casa del Grande Fratello Vip ormai due anni fa. "Da persona innamorata mi prendo le responsabilità perché nessuno è perfetto", ha poi continuato, "ma certe accuse sono calunnie e diffamazioni che non mi appartengono minimamente non avrei mai voluto farlo ma è giusto che tutti sappiano".

Cosa ha detto Sophie Codegoni a Verissimo

I tradimenti, sia l'ultimo con la ex fidanzata che le segnalazioni mentre era ancora incinta, sono una delle ragioni della rottura dei "Basciagoni". A queste, si aggiungono anche le mancanze di rispetto, verbali e con gesti, di Basciano nei confronti di Sophie, che l'hanno poi portata a dire basta. A Silvia Toffanin ha infatti raccontato: