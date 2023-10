Guendalina Canessa interviene sulla rottura tra Sophie Codegoni e Basciano, lui: “Mi chiederai scusa” Guendalina Canessa su Instagram ha attaccato Alessandro Basciano dopo l’intervista di Sophie Codegoni a Verissimo. “Dovresti chiedere scusa se sei un uomo” ha scritto l’influencer. “Non sai nulla, poi le scuse le vieni a fare te”, la replica. Gli screen della pagina “iosonoscioccobasita”.

A cura di Gaia Martino

La causa della rottura tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano svelata ieri a Verissimo dall'ex gieffina ha creato dibattito sui social: utenti, fan dei programmi ai quali ha partecipato la (ex) coppia e personaggi noti dello spettacolo e del gossip italiano sono intervenuti per dire la loro. Tra questi anche Guendalina Canessa che con un commento ha difeso la Codegoni attaccando Basciano. "Se sei un uomo dovresti chiedere scusa" ha scritto l'influencer e la replica dal diretto interessato è arrivata poco dopo. Lo screen della pagina Instagram "iosonoscioccobasita".

Il botta e risposta tra Alessandro Basciano e Guendalina Canessa

Guendalina Canessa con un commento su Instagram ha invitato Alessandro Basciano a chiedere scusa a Sophie Codegoni dopo il tradimento. Lo screen della pagina Instagram "iosonoscioccobasita" mostra le parole dell'influencer che scrive: "Ah lei cattiveria? Lei??? Tu puoi fare solo una cosa: chiedere scusa a questa ragazza stupenda e non fomentare più niente. Fallo almeno per la vostra bambina, se sei un uomo". La Canessa avrebbe risposto così in seguito alla replica di Basciano dopo la puntata di Verissimo nella quale Sophie Codegoni ha raccontato dei tradimenti e dei trattamenti a lei riservati durante la relazione. La risposta di Alessandro Basciano al commento non è tardata ad arrivare: "Falla finita che parli sempre a caso e non sai nulla. Poi le scuse le vieni a fare te".

La replica di Basciano all'intervista di Sophie Codegoni

Ieri sera, dopo la messa in onda di Verissimo, sia Alessandro Basciano che il suo avvocato, Leonardo D'Erasmo, sono intervenuti sulle accuse rivolte all'ex gieffino dalla sua ormai ex fidanzata. "Per la cattiveria inaudita e di grande fantasia adottata nei miei confronti e tra l’altro di basso livello per una persona che tra le varie cose ha un comune legame con me che è la nostra bimba di 5 mesi (da non dimenticare) …visto che non ha rispettato lei in primis … con grande rammarico sarò costretto a tirare fuori tutta la verità con prove reali e fatti realmente accaduti nell'arco di questo tempo e testimoni e non supposizioni… non capisco l’odio che porta le persone a tanta perfidia per un attimo di gloria ….. Appena ci sarà il momento giusto Dirò tutta la verità … E li saranno caz*i amari per tutti quanti. Questo è poco ma sicuro" ha scritto tra le stories Basciano.