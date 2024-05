video suggerito

La figlia di Sophie Codegoni compie un anno, la sorella di Alessandro Basciano: “Non invitati alla festa” Giorgia Nicole, sorella di Alessandro Basciano, approfitta del primo compleanno della piccola Celine Blu per lanciare una frecciatina a Sophie Codegoni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

108 CONDIVISIONI condividi chiudi

Celine Blue Basciano, figlia di Alessandro Basciano e Sophie Codegoni, ha compiuto un anno. In questa occasione, i genitori – che per mesi si erano fatti una spietata guerra sui social per poi riavvicinarsi – hanno posato per la prima volta di nuovo insieme, ufficializzando il ritorno di fiamma. Ma in occasione del primo compleanno della piccola, Giorgia Nicole, sorella di Basciano, ne ha approfittato per togliersi un sassolino dalla scarpa. La giovane ha pubblicato un post su Instagram dichiarando che non le sarebbe stato consentito partecipare al party organizzato per festeggiare il compleanno della bambina.

Il post di Giorgia Nicole Basciano

Pubblicando una foto della piccola Celine Blue, Giorgia, sorella di Alessandro, (la stessa che lo aveva difeso all'epoca in cui Sophie aveva accusato l'ex di averla schiaffeggiata) ha rivelato che non le sarebbe stato consentito partecipare alla festa di compleanno della nipotina. “Tanti auguri piccolina di zia”, ha scritto la donna su Instagram, “Anche se ti ho vista solo quando eri piccina e né io né la mia famiglia siamo stati invitati al tuo primo compleanno, sarai sempre nel mio cuore”. Per il momento, Sophie e Alessandro hanno preferito non replicare alla velata accusa di Giorgia.

Alessandro Basciano al compleanno della figlia Celine Blue

A partecipare al compleanno, nonostante i vecchi contrasti con la compagna e con la madre di Sophie, è stato Alessandro. A testimoniarlo è la foto pubblicata su Instagram dall’ex concorrente del Grande Fratello Vip. Nello scatto, Basciano posa accanto alla sua bambina e a Sophie. I due non hanno ufficializzato il ritorno di fiamma ma, al di là dei contrasti, pare evidente che la fase di rottura sia stata abbondantemente superata. Già qualche mese fa, infatti, i due erano stati avvistati insieme.