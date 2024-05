Sophie Codegoni e Alessandro Basciano festeggiano il primo compleanno di Celìne, le foto di nuovo insieme

video suggerito

A cura di Ilaria Costabile

Sophie Codegnoni e Alessandro Basciano festeggiano il primo anno della loro piccola Celìne, una festa a tema Masha e Orso, rigorosamente rosa, con tanto di casetta alle spalle, ornata di palloncini di varie forme e dimensioni per l'occasione.

Il primo compleanno di Celìne,

L'ex gieffina ha pubblicato su Instagram alcuni scatti in cui compare insieme al suo compagno, Alessandro Basciano, nel mentre abbracciano e baciano la piccola Celìne. Una ritrovata serenità quella che emerge dalle foto, dopo un periodo piuttosto turbolento che la coppia ha attraversato e che, però, sembra essere solo un ricordo lontano. Sophie scrive accanto agli scatti della festicciola: "Io un amore così grande non l’avrei mai immaginato…Sarai sempre l’amore di mamma e papà, auguri Cèline". Ancor prima delle foto per i festeggiamenti, Sophie ha pubblicato un video in cui riassume i momenti più belli di questo primo anno da mamma e scrive:

Come vola il tempo, un anno di te, un anno di noi. Mi hanno sempre detto che l'amore per un figlio è qualcosa di così forte che non si può spiegare e da quel 12 maggio 2023 ne ho avuto la conferma. Ricordo ancora le mille paure e domande che mi facevo la prima volta che ti vidi, ma giorno dopo giorno tu mi rassicuravi con i tuoi occhioni grandi grandi e in un attimo mi facevi sentire la mamma che ho sempre sognato di essere.

Alessandro Basciano, poi, commenta il video che ripercorre il primo anno della sua bambina e scrive: "La mia principessa +1".

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sono di nuovo una famiglia

La coppia aveva attraversato un momento non particolarmente semplice, durante il quale avevano deciso di lasciarsi e prendere strade separate. Successivamente, però, dopo alcuni mesi distanti sono tornati a riavvicinarsi e hanno deciso di buttarsi alle spalle le incomprensioni, per aprirsi alla possibilità di rimettere insieme i pezzi di una storia che, quindi, non si era mai conclusa del tutto. I due, infatti, sono già partiti insieme, concedendosi viaggi e momenti di relax, sempre insieme alla loro primogenita, dimostrando che anche i momenti più difficili si possono superare.