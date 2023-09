Cecilia Rodriguez, il power suit diventa sensuale: sotto alla giacca indossa solo il reggiseno Power suit sì, ma in chiave sexy e senza rinunciare all’eleganza: Cecilia Rodriguez ha puntato sul nero lasciando sotto alla giacca il reggiseno in vista.

A cura di Giusy Dente

Cecilia Rodriguez in Actualee

Subito dopo il red carpet al Festival del Cinema di Venezia, Cecilia Rodriguez ha partecipato a un evento targato Estee Lauder. Alla Extraordinary Glowing Night ha preso parte assieme al fidanzato Ignazio Moser. Messi da parte gli abiti da sera (quest'anno alla kermesse cinematografica ha puntato sul giallo per poi sfoggiare l'intramontabile nero effetto sparkling), ha scelto il total black, coniugando eleganza e sensualità.

Il look di Cecilia Rodriguez

Total look firmato Actualee per Cecilia Rodriguez, che assieme al compagno ha partecipato alla serata organizzata da Estee Lauder. I due sono inseparabili e amano partecipare insieme agli eventi speciali: a quelli del settore moda e beauty sono presenze fisse. Stavolta la modella argentina ha puntato su un grande classico, ma rivisitato a modo suo. La scelta è caduta su un tailleur nero, il capo must have del guardaroba di ogni donna, perfetto soprattutto per le occasioni importanti, in cui si vuole apparire eleganti e sfoggiare un aspetto ricercato e sofisticato.

Cecilia Rodriguez in Actualee

Lo ha scelto in total black: giacca monopetto con singolo bottone centrale e tasche a filetto, abbinata a un paio di pantaloni svasati sul fondo. Nera anche la borsa e i sandali firmati Giuseppe Zanotti. La 33enne ha impreziosito il look con un vistoso collier, optando per un raccolto, l'acconciatura perfetta per un outfit di classe. Dopo il power suit con gonna lunga di Kasia Smutniak, ecco con quello con reggiseno in vista di Cecilia Rodriguez.

Cecilia Rodriguez in Actualee

Cecilia Rodriguez, power suit sì ma col reggiseno in vista

Si chiama power suit, il cosiddetto "abito del potere", cioè il completo composto da giacca e pantaloni associato agli ambienti lavorativi di alto livello. Nell'immaginario comune un tempo era qualcosa di associato unicamente all'uomo, perché era lui a occupare le posizioni di rilievo in azienda o in politica, ma oggi non è più così. Proprio per questo, a lungo le donne si sono sentite schiave del dress code: si sentivano quasi obbligate a scegliere il tailleur sul posto di lavoro, così da "imitare" la divisa formale tradizionalmente associata all'uomo di successo.

Cecilia Rodriguez in Actualee

Ovviamente nel tempo si è ulteriormente evoluto il concetto di power suit, che non è più legato unicamente a contesti formali né è più una "gabbia" in cui nascondere la propria femminilità. Anche il tailleur può essere personalizzato e fatto proprio, reso a seconda delle situazioni più sbarazzino o anche più sexy. Cecilia Rodriguez, per esempio, ha scelto di indossare sotto alla giacca solo il reggiseno, abbinato al resto: in questo modo ha reso più sensuale l'outfit da business woman, senza perdere di eleganza.