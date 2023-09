Cecilia Rodriguez a Venezia con il look gioirello: al party di gala osa con cut-out e maxi spacco Cecilia Rodriguez è tra le grandi protagoniste del Festival del Cinema di Venezia 2023. Dopo il red carpet ha preso parte a un evento firmato Campari, approfittandone per sfoggiare uno scintillante look gioiello con taglio sul fianco e spacco inguinale.

È in corso l'80esima edizione del Festival del Cinema di Venezia, uno degli eventi più attesi dell'anno nel mondo dello spettacolo che anche in questa occasione non sta deludendo le aspettative degli appassionati. Al di là dei film presentati in anteprima internazionale e dei red carpet invasi dalle star, ad attirare le attenzioni dei media sono anche i numerosi appuntamenti mondani che stanno animando la Laguna. Nel weekend, ad esempio, Campari ha riaperto il leggendario Hotel Des Bains per un party esclusivo e Cecilia Rodriguez non si è lasciata sfuggire l'opportunità di finire ancora una volta sotto i riflettori: ecco il look dark e scintillante scelto per portare il suo tocco glamour alla serata.

Il look gioiello di Cecilia Rodriguez

Cecilia Rodriguez è una delle grandi protagoniste della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia: dopo aver sfilato sul red carpet in total yellow, qualche sera fa ha partecipato al party firmato Campari. Per l'occasione ha puntato sull'eleganza senza tempo del nero ma non ha rinunciato all'effetto sparkling. Ha infatti indossato un lungo abito tempestato di paillettes dark di Alamour, un modello monospalla con un maxi cut-out su fianco e addominali e dei fili di cristalli silver che cadono sinuosi lungo la silhouette. Il dettaglio super sensuale? Lo spacco laterale lascia le gambe nude ed è così vertiginoso da poter essere definito "inguinale".

Cecilia Rodriguez in Alamourrr

Cecilia Rodriguez con la borsa di cristalli

A completare il look "gioiello" di Cecilia Rodriguez non potevano mancare degli ulteriori dettagli scintillanti e griffati. Ha infatti abbinato l'abito nero di paillettes a un paio di sandali col tacco di Giuseppe Zanotti e a degli orecchini gold di Pianegonda.

La borsa di Cecilia è di Benedetta Bruzziches

A fare la differenza è stata la borsa: una micro shopper ricoperta di cristalli argentati di Benedetta Bruzziches. Capelli legati in una coda di cavallo alta, trucco che ha esaltato occhi e labbra con dei colori più marcati e fare da diva: la sorella di Belén è riuscita a conquistare tutti con la sua sensualità. Nelle prossime ore tornerà sul red carpet, magari col futuro marito Ignazio Moser che è appena arrivato al Lido?