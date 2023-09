Venezia 2023, Kasia Smutniak sfila in giacca e cravatta: il power suit da avere è con la gonna lunga Ieri sera al Festival del Cinema di Venezia è andata in scena la prima di Priscilla, il nuovo film firmato da Sofia Coppola. Tra le star che hanno sfilato sul red carpet c’era anche Kasia Smutniak, apparsa elegante e glamour in un power suit rivisitato in chiave iper femminile.

L'80esima edizione del Festival del Cinema di Venezia è entrata nel vivo e fino al prossimo weekend saranno molti i registi e gli attori che presenteranno i loro film in anteprima mondiale. Ieri è stato il turno non solo di Woody Allen con Coup de chance ma anche di Sofia Coppola con Priscilla, la sua nuova pellicola dedicata alla moglie del leggendario Elvis Presley. A pochi minuti dall'inizio della prima il red carpet è stato invaso dalle star, da Priscilla Presley in persona al protagonista Jacob Elordi, anche se ad attirare l'attenzione dei media è stata una degli ospiti speciali: Kasia Smutniak, apparsa elegante e sofisticata in un power suit rivisitato in chiave iper femminile.

Kasia Smutniak e Pierpaolo Piccioli con i completi "complementari"

Kasia Smutniak si sta rivelando una delle grandi protagoniste del Festival di Venezia 2023 anche se non ha presentato nessun nuovo film. Dopo aver partecipato all'esclusivo party organizzato da Giorgio Armaniall'esclusivo party organizzato da Giorgio Armani, ieri ha calcato il red carpet della prima di Priscilla. Ha lasciato nell'armadio i classici abiti da sera dal mood principesco fatti di scintillii e cascate di tulle, ha preferito seguire il trend della moda androgina ma in chiave rivisitata. Si è affidata a Pierpaolo Piccioli, il direttore creativo di Valentino che, dopo aver spopolato la scorsa estate con la sfilata della collezione A/I 2023-24, ha portato la sua passione per la cravatta anche a Venezia.

Pierpaolo Piccioli e Kasia Smutniak

La cravatta è il must dell'autunno 2023

Pierpaolo Piccioli e Kasia Smutniak hanno sfilato insieme sul red carpet di Venezia, sfoggiando dei power suit "complementari".

Kasia Smutniak in Valentino

Completo bianco con cravatta nera a contrasto per lui, abito nero con cravatta in tinta e camicia bianca per lei: l'attrice è riuscita ancora una volta a sorprendere con la sua eleganza e con il suo animo glamour, dando l'ennesima prova del fatto che la cravatta è destinata a diventare il must dell'autunno. Il dettaglio che non è passato inosservato nel look mannish scelto per l'occasione? Al posto di abbinare il blazer ai classici pantaloni, ha preferito una maxi gonna fasciante lunga fino ai piedi. Capelli sciolti dall'effetto spettinato, trucco praticamente inesistente e sorriso stampato sulle labbra: Kasia è la più chic delle attrici italiane.