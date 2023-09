Kasia Smutniak e Alessandra Mastronardi, parata di vip alla One Nigh Only di Giorgio Armani a Venezia Giorgio Armani ha fatto tappa a Venezia con la One Night Only, durante il Festival del Cinema. Presenti anche Kasia Smutniak e Alessandra Mastronardi.

A cura di Giusy Dente

Alessandra Mastronardi e Kasia Smutniak alla sfilata di Giorgio Armani

Giorgio Armani è tornato a Venezia. Lo stilista ha ricevuto un Leone d'Oro in vetro di Murano da parte del sindaco Luigi Brugnaro. Poi è stata la volta della One Night Only. La sfilata si è svolta nella suggestiva cornice delle Tese delle Nappe, proprio durante l'80esima edizione del Festival del Cinema.

La location della sfilata

Dopo lo show della collezione Alta Moda Giorgio Armani Privé, i vip hanno partecipato a un after party: presenti circa settecento ospiti. All'evento erano presenti molte celebrities internazionali tra cui Sophia Loren, Jessica Chastain, Regé-Jean Page, Camila Mendes, Sydney Sweeney. Hanno assistito alla sfilata anche Margherita Buy, Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales, Luca Argentero, Kasia Smutniak, Alessandra Mastronardi, Vittoria Puccini, Claudia Gerini, Miriam Leone.

Sydney Sweeney alla sfilata di Giorgio Armani

Giorgio Armani sfila a Venezia

Con le One Night Only, Giorgio Armani ha fatto tappa in tutto il mondo. È stato a Londra nel 2006, a Tokyo nel 2007, poi Pechino nel 2012, Roma e New York nel 2013, Parigi nel 2014 e Dubai nel 2021. Ogni show prende sempre ispirazione dal luogo ospitante, regalando agli ospiti uno spettacolo emozionante e suggestivo, che omaggia l'Alta Moda e il Made in Italy in grande stile. La collezione Giorgio Armani Privé presentata a Venezia è la stessa vista a Parigi lo scorso gennaio, dedicata alla figura di Arlecchino, con creazioni dominate da motivi geometrici.

Claudia Gerini alla sfilata di Giorgio Armani

Kasia Smutniak torna alla sfilata di Giorgio Armani

Kasia Smutniak è tornata in Italia dopo diverse settimane trascorse in Nepal. Ha dedicato l'estate a un viaggio nei posti del cuore, dove ha anche fondato una scuola con la Pietro Taricone Onlus. Il suo primo impegno post vacanze è stato lo show di Giorgio Armani.

Kasia Smutniak in Giorgio Armani con gioielli Pomellato

L'attrice è legata alla Maison: oltre a essere presenza fissa alle sfilate indossa spesso le creazioni dello stilista (per esempio il tubino di paillettes di Cannes 2021, oppure l'abito di velluto della scorsa Festa del Cinema di Roma o ancora il completo mannish a Venezia 77). Stavolta ha puntato su un abito lungo strapless con scollatura a cuore, interamente impreziosito da micro cristalli in trama floreale, a cui ha aggiunto eleganti gioielli Pomellato.

Alessandra Mastronardi in Giorgio Armani

Alessandra Mastronardi a Venezia

Elegantissima Alessandra Mastronardi, che alla sfilata di Giorgio Armani ha puntato su un completo blu, con crop top e décolleté sparkling. Anche l'attrice è un'amica della Maison italiana, che ha scelto anche nel giorno del matrimonio. Sia lei che il marito Gianpaolo Sannino si sono affidati alle creazioni di re Giorgio per pronunciare il fatidico sì.