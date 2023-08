Kasia Smutniak festeggia il compleanno in Nepal nella scuola fondata con Pietro Taricone Con la Pietro Taricone Onlus, Kasia Smutniak ha realizzato il sogno di fondare una scuola in Nepal. Proprio lì ha festeggiato il compleanno.

A cura di Giusy Dente

Kasia Smutniak in Nepal

I posti del cuore sono quelli che, a distanza di anni, sono capaci di restituire sempre profonde emozioni, sono quelli in cui si torna sempre volentieri e che non ci si stanca mai di scoprire. Il legame di Kasia Smutniak col Nepal è un solido legame costruito nell'arco di un ventennio: è un luogo in cui torna spesso e che considera una seconda casa. "È il posto più incredibile che abbia mai visitato. Sono 20 anni ormai dal primo viaggio. Negli anni l’ho visto cambiare, adattarsi al mondo esterno mantenendo l’essenza della straordinaria cultura tibetana. Sarà che dal tetto del mondo hai la possibilità di vedere la realtà dalla giusta distanza per poterla giudicare" ha scritto sui social, dove sta testimoniando tutto il suo viaggio, un percorso affettivo e spirituale all'insegna della semplicità e dell'autenticità.

Kasia Smutniak in Nepal

Come ha festeggiato il compleanno Kasia Smutniak

Capri, Mykonos, Ibiza, Portofino, la Sicilia, la Sardegna: sono queste le mete delle vacanze dei vip quest'anno, tutte location esclusive che non mancano mai di affascinare per le loro spiagge da sogno e i loro locali trendy. Kasia Smutniak ha scelto un viaggio alternativo, qualcosa di meno "modaiolo", ma per lei di grande valore affettivo. L'attrice è tornata in un luogo che ama particolarmente e a cui è profondamente legata: il Nepal. Ha portato con sé fan e follower alla scoperta di una terra che lei conosce bene, perché la frequenta da anni, ma che è capace di regalarle sempre emozioni nuove, di accrescerla umanamente. Non a caso, ci ha portato anche sua Sophie (la figlia nata quando era sentimentalmente legata a Pietro Taricone), quando aveva appena sei anni.

Kasia Smutniak in Nepal

Il Nepal è un posto per lei significativo, che ha visitato anche con Pietro Taricone quando erano una coppia. L'attore è poi prematuramente scomparso, lasciando purtroppo incompiuto un progetto che però aveva molto a cuore. Dopo aver visitato quella terra aveva espresso il desiderio di fare qualcosa di più, di aiutare concretamente la popolazione locale. Questa missione è stata abbracciata da Kasia Smutniak, che dopo la morte del compagno (avvenuta nel 2010 in un tragico incidente) ha fondato una Onlus che porta il nome del gieffino. E proprio con la Pietro Taricone Onlus è stato possibile dare vita alla Ghami Solar School, una scuola nel Mustang, regione dell'altopiano tibetano tra il Nepal e il Tibet.

Kasia Smutniak in Nepal

Proprio con i bambini della scuola e le loro famiglie ha trascorso il giorno del compleanno. L'attrice è nata il 13 agosto e ha festeggiato circondandosi di calore umano, ricordando a tutti che il sorriso è il make-up più bello. "Grazie a tutti per gli auguri. Quest’anno il regalo è assolutamente incontenibile come emozione. Vedere come è cresciuta la nostra scuola in Mustang e passare questo giorno con la mia famiglia è stato come esprimere un desiderio. Bene , altri non ne ho. Grazie a tutte le persone che hanno reso possibile questo sogno. Spero che vi arrivi la gratitudine di questi bimbi e le loro famiglie" ha commentato sui social.