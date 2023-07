Dove vanno in vacanza i vip: le mete esclusive scelte dalle star Mykonos, Ibiza, Portofino, la Sicilia, la Sardegna, Capri: ecco dove stanno trascorrendo le vacanze le celebrity.

A cura di Giusy Dente

I vip si sono divisi tra Italia e mete estere, per questo inizio d'estate. Mykonos e Ibiza da un lato, Portofino, la Sicilia e la Sardegna dall'altro: a vincere sono il mare e la spiaggia, dove sfoggiare i costumi più trendy del momento. L'estate vede alcune celebrity in coppia, altre in vacanza da single. Mentre infatti pare sia giunto al capolinea definitivamente il matrimonio tra Belén Rodriguez e Stefano De Martino, una nuova coppia è nata e si sta godendo le prime vacanze insieme, cioè Virginia Stablum e Luca Vezil. Estate da single per Valentina Ferragni, benché sia stata spesso paparazzata con lo stesso ragazzo. Idem per Giorgia Soleri, che non sta più con Damiano dei Maneskin. Estate col pancione per Diletta Leotta, sempre assieme al suo Loris Karius. Al momento sono separati geograficamente anche Chiara Ferragni e Fedez: lei con gli amici in Sicilia, lui in Sardegna coi due figli.

Cecilia Rodriguez e Giulia Salemi scelgono Mykonos

Prosegue a gonfie vele la storia d'amore tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Lo stesso non si può dire per Belén, protagonista assoluta del gossip a causa della fine del matrimonio con Stefano De Martino. I due pare che questa estate la trascorreranno separati: lei avrebbe già un nuovo amore. Cecilia e Ignazio, invece, sono stati insieme a Mykonos, in Grecia, per qualche giorno di relax e divertimento. Hanno portato fan e follower con loro, condividendo gli scatti della vacanza tra spiagge dorate, feste in riva al mare, tramonti e buon cibo.

Hanno avuto la stessa idea anche Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Anche loro hanno scelto la Grecia, per riposarsi un po' dopo mesi davvero intensi. In particolare la showgirl è stata impegnatissima sul lavoro: la radio, il GF Vip, Salotto Salemi, la Gialappa's. Ha lavorato sodo quest'anno e questo ha anche rischiato di mettere in crisi la relazione col compagno. I due per un po' son0o apparsi distanti e hanno confermato il momento di crisi, per poi riappacificarsi e tornare più uniti he mai.

Elisabetta Gregoraci, vacanza d'amore a Capri

Elisabetta Gregoraci da circa un anno frequenta l'imprenditore Giulio Fratini. Le foto social di coppia sono rarissime: i due ci tengono molto alla loro privacy, hanno deciso di tutelare la relazione e di non eccedere con l'esposizione mediatica. Al momento si trovano insieme a Capri: hanno scelto per le vacanze una meta romantica e si sono anche concessi una foto, che ha riempito di gioia i fan, felici di vedere la showgirl di nuovo innamorata. Il guardaroba estivo della 43enne include micro bikini e costumi effetto sparkling. Capri è una meta molto gettonata. Di recente ci è stata Chiara Ferragni per un weekend tra amici, mentre l'anno scorso l'isola aveva accolto Miriam Leone.

Chiara Ferragni in Sicilia con gli amici

Mentre Fedez è volato in Sardegna coi due figli, Chiara Ferragni è in Sicilia con gli amici. Sicuramente la famiglia presto si riunirà per trascorrere l'estate insieme, ma per il momento l'imprenditrice è lontana da loro: sta esplorando in yacht le isole Eolie. Lipari, Panarea, Salina: il lungo tour alla scoperta dell'arcipelago è un'esperienza esclusiva, anche piuttosto costosa. Nella valigia l'influencer non poteva non portare con sé i bikini della sua collezione beachwear. Il brand che porta il suo nome, infatti, oggi include anche una coloratissima collezione mare, che lei adora sfoggiare.

La prima estate di Luca Vezil e Virginia Stablum

Luca Vezil e Virginia Stablum hanno in comune la passione per i viaggi. I due stanno girando il mondo insieme, scoprendo posti nuovi e scoprendosi l'un l'altro. La storia d'amore tra la modella (rappresentate italiana a Miss Universo) e l'influencer (ex fidanzato di Valentina Ferragni) è stata ufficializzata da poco. I due pur essendo attivissimi sui social si mostrano poco insieme. Sicuramente, però, erano entrambi a Ibiza, come si può notare dalle rispettive foto social. Quali altre mete esploreranno questa estate, la prima che li vede in qualità di coppia?