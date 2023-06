Chiara Ferragni a Capri: weekend al mare con borse di paglia e cappello da cow-boy Chiara Ferragni si gode un anticipo di estate al mare con gli amici: prende il sole in barca tra accessori griffati e bikini.

A cura di Beatrice Manca

Chiara Ferragni è partita per il fine settimana alla volta di Capri. L'imprenditrice digitale, reduce dal successo della serie tv The Ferragnez 2, si sta godendo qualche giornata all'insegna del mare e del relax in compagnia degli amici. Mentre la sorella Francesca mette a punto gli ultimi dettagli in vista delle nozze e Valentina è in vacanza a Minorca, Chiara Ferragni si rilassa sotto al sole e condivide con i follower i momenti più belli del suo viaggio, look estivi compresi.

La villa a Capri di Chiara Ferragni

Mentre Fedez è alle prese con il botta-e-risposta social contro Luis Sal, Chiara Ferragni ha deciso di staccare la spina qualche giorno in Campania. Anche se non ha rivelato dove alloggia, alcune foto su Instagram ci forniscono qualche indizio: sembra una villa privata con una grande terrazza e maioliche in tutte le stanze. Tra gli scatti si vede anche una cucina con lampadario il legno, vasi dipinti e sedie colorate, e una camera con poltrone colorate che affaccia sul mare.

Gli interni della villa di Chiara Ferragni a Capri

Chiara Ferragni con il top intrecciato

Come da abitudine, l'influencer ha documentato ogni tappa della sua vacanza sui social, mostrando i primi look estivi. I top anni Novanta sono tornati di moda e la regina delle influencer non se lo è fatto ripetere due volte, scegliendo una canotta azzurra con un intreccio centrale a zig zag. Si tratta di un modello del suo brand omonimo caratterizzato da lacci colorati e tessuto a costine, che Chiara Ferragni ha abbinato a un paio di jeans a vita bassa Calvin Klein.

Chiara Ferragni con la borsa Tod’s

Il look casual era completato da una borsa in rafia e pelle di Tod's – dal costo di 2500 euro – sneakers colorate e occhiali da sole candidi del suo brand.

Chiara Ferragni con un top Chiara Ferragni Brand e jeans Calvin Klein

Chiara Ferragni in barca con il cappello firmato

Per la sera invece l'influencer ha scelto l'eleganza di un lungo abito color panna abbinato a mocassini Tod's, perfetto per passeggiare al tramonto. Chiara Ferragni ha anche condiviso alcune foto con l'amica Chiara Biasi, mentre fanno un giro in barca in bikini. L'imprenditrice digitale ha sfoggiato un costume due pezzi nero abbinato a una camicia color ciclamino per proteggersi dal sole e un insolito cappellino: anziché il classico modello da baseball con visiera o un cappello di paglia vacanziero, ha scelto un cappello da cow-boy. Il modello firmato Miu Miu, in denim scuro, è in vendita al prezzo di 550 euro: sarà un'estate dal sapore western?