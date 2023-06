Valentina Ferragni, primo bagno in topless dell’estate: in vacanza sfoggia il tanga scintillante Valentina Ferragni è in vacanza alle isole Baleari ed è entrata nel mood estivo tra parei, fiori nei capelli e collanine colorate.

L'estate arriverà ufficialmente solo il 21 giugno, ma le star assaporano già i primi tuffi al mare e i tramonti in spiaggia. Mentre Chiara Ferragni si gode le bellezze di Capri, la sorella Valentina Ferragni è partita alla volta di Minorca, dove si sta godendo una vacanza al mare all'insegna dello stile, tra bikini scintillanti e gioielli personalizzati.

La vacanza a Minorca di Valentina Ferragni

La vacanza di Valentina Ferragni alle Isole Baleari ha riacceso il gossip sulla sua vita sentimentale. Motivo? Non si sa chi sia con lei ma i fan scommettono su Matteo Napoletano: la frequentazione tra i due, svelata da alcune foto, non è mai stata confermata ufficialmente ma sarebbe ancora in corso. La prova? Le storie dei due mostrano, a poche ore di distanza, lo stesso hotel: entrambi si trovano al Meliá Hotels&Resorts, una struttura di lusso affacciata sul mare. Coincidenze?

Valentina Ferragni

Il costume scintillante di Valentina Ferragni

Fiori tra i capelli bagnati, collanine colorate, bikini e pareo: Valentina Ferragni è decisamente entrata nel mood estivo e su Instagram ha condiviso alcuni scatti in versione ‘Sirenetta' in cui fa il bagno nelle acque cristalline di Minorca in topless. Nella foto indossa solo un tanga scintillante, color blu indaco, ma si tratta di un costume due pezzi con filo di lurex e pareo abbinato. Per completare il look, l'influencer ha indossato una collanina con pendenti colorati del suo brand – Valentina Ferragni Studio – e un paio di occhiali da sole tartarugati firmati VEHLA. Sarà l'amore il suo segreto di bellezza?