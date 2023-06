Valentina Ferragni di nuovo insieme a Matteo Napoletano, i due si frequenterebbero ancora A qualche mese dalla presunta decisione di allontanarsi, Valentina Ferragni e Matteo Napoletano sono stati avvistati di nuovo insieme: pare che abbiano ripreso a frequentarsi. A dimostrarlo alcune storie Instagram nello stesso luogo e una foto “rubata” all’aeroporto. Ritorno di fiamma?

A cura di Elisabetta Murina

Valentina Ferragni e Matteo Napoletano di nuovo insieme. Dopo la decisione di separarsi lo scorso aprile, in seguito a un viaggio "segreto" in Messico, pare che i due abbiano ripreso a frequentarsi. A dimostrarlo alcune storie Instagram nello stesso luogo, pubblicate a poco tempo di distanza sui rispettivi profili, e una foto "rubata" all'aeroporto di Bologna, condivisa dall'influencer Deianira Marzano. Ritorno di fiamma, questa volta definitivo?

Valentina Ferragni e Matteo Napoletano avvistati ancora insieme

Diversi indizi social, emersi in questi giorni, hanno fatto pensare a un ritorno di fiamma tra Valentina Ferragni e Matteo Napoletano o, forse, a una frequentazione mai interrotta. I due sono stati paparazzati all'aeroporto di Bologna, in attesa di partire, seduti uno accanto all'altra. L'influencer tiene il braccio del 22enne e guarda qualcosa dal suo telefono, standogli molto vicino. Ad aumentare i "sospetti" due storie Instagram pubblicate sui rispettivi profili a poco tempo di distanza una dall'altra, che mostrano la vista da una camera di hotel a Minorca, dove si trovano in questi giorni. La prospettiva è la stessa: hanno passato la notte insieme? Per il momento nessuno dei due è uscito allo scoperto, ufficializzando cosa sta succedendo tra loro, ma è probabile che possa accadere molto presto.

La frequentazione tra Matteo Napoletano e Valentina Ferragni

Secondo alcune indiscrezioni, Matteo Napoletano e Valentina Ferragni si sarebbero conosciuti a inizio anno, in circostante non note. Nel mese di marzo sono stati avvistati per la prima volta in una discoteca di Tulum, in Messico, mentre si baciavano. Poi però, dopo quel "viaggio segreto", qualcosa si sarebbe rotto e i due non sarebbero più stati avvistati insieme. Valentina Ferragni era poi volata negli Stati Uniti, tra Hollywood e Disneyland, e in quell'occasione in molti hanno notato anche la presenza del suo ex Luca Vezil.