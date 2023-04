Valentina Ferragni è tornata single: sarebbe già finita la storia con Matteo Napoletano Valentina Ferragni e Matteo Napoletano avevano deciso di passare la Pasqua insieme, fuori dall’Italia. Qualcosa non ha funzionato.

È scoppiata un'altra coppia, una coppia minore del gossip. Si tratta di Valentina Ferragni che avrebbe già rotto con Matteo Napoletano. Dopo il viaggio segreto in Messico, la coppia avrebbe deciso di separarsi. Lo ha fatto sapere il settimanale "Chi" nelle consuete "Chicche di Gossip". Sarebbe stato lui a dire di non voler più andare avanti nella storia.

I due avevano passato la Pasqua insieme

Valentina Ferragni e Matteo Napoletano avevano deciso di passare la Pasqua insieme, fuori dall'Italia. Erano volati nella casa di lui a Los Angeles e poi si erano spostati verso il Messico. Il 22enne stava contribuendo alla rimozione della storia di lei con Luca Vezil (o forse no?): eppure pare che le cose siano già franate. La stessa coppia era nata lontano dai riflettori social. I due non avevano mai scelto di ufficializzare la loro relazione. Questo era un segnale che le cose erano tutto sommato in fase di costruzione, ancora poco solide per poter confermare una relazione al mondo dell'informazione.

Matteo Napoletano e Valentina Ferragni si erano conosciuti a inizio anno

Secondo le indiscrezioni che arrivano dal mondo del gossip, Matteo Napoletano e Valentina Ferragni si sono conosciuti a inizio di quest'anno. Nel mese di marzo sono stati avvistati per la prima volta in una discoteca di Tulum, nel Messico, mentre si baciavano. Dopo le vacanze pasquali, qualcosa si è rotto. Sono stati giorni di relax, che avranno portato anche qualche strascico. Il pettegolezzo, in effetti, striscia. Sui social, molti hanno notato che nei giorni in cui Valentina Ferragni è stata negli Stati Uniti, tra Hollywood e Disneyland, c'era anche il suo ex Luca Vezil. Una coincidenza molto sospetta. Un ex, si sa, è sempre molto difficile da dimenticare. La sorella di Chiara Ferragni, forse, ha avuto qualche dubbio?