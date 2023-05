Luca Vezil e Virginia Stablum insieme, dopo Valentina Ferragni l’influencer ha un nuovo flirt Dopo la fine della storia con Valentina Ferragni, Luca Vezil avrebbe iniziato una nuova frequentazione. Si tratterebbe di Virginia Stablum, ex corteggiatrice di Uomini e Donne e anche Miss Universo, con la quale avrebbe avrebbe trascorso diversi momenti insieme.

A cura di Ilaria Costabile

Dopo la lunga storia d'amore con Valentina Ferragni, pare che Luca Vezil stia aprendo il suo cuore a nuove conoscenze, come quella della ex corteggiatrice di Nicolò Brigante a Uomini e Donne, nonché Miss Universo 2022, Virginia Stablum. I due sono stati già beccati una volta insieme, a Bergamo, ma spulciando le rispettive storie pubblicate sui social, pare che la frequentazione stia procedendo a gonfie vele.

Il pranzo insieme al ristorante

Gli indizi sui social sembravano essere piuttosto chiari, già la prima volta in cui si è ipotizzato che la ex Miss Universo e il conduttore di Are You The One Italia, avessero un flirt. I due, infatti, si trovavano a Bergamo e pur non taggandosi mai, in foto o video, era chiaro che si trovassero nello stesso posto, come evidenziato dalle storie pubblicate sui rispettivi profili Instagram. Stavolta, invece, i due sono stati meno "prudenti" e hanno pubblicato due scatti che li ritraggono in un ristorante, ma si sono lasciati sfuggire un piccolo dettaglio, in entrambi gli scatti compare lo stesso piatto e, infine, quando si è trattato del dolce, la modella e l'influencer hanno pubblicato esattamente la stessa foto. Insomma, pur senza essere espliciti è chiaro che tra loro loro ci sia quanto meno un'amicizia speciale.

I commenti sui social

D'altronde non sono mancati i commenti ai post pubblicati in questi giorni, con l'influencer che stuzzica l'ex Miss Universo, scambiandosi non poche battute immediatamente assediate dai commenti dei rispettivi fan che, curiosi, sperano di sapere qualcosa di più. Al momento, però, dai diretti interessati niente che confermi il flirt, se non indagini sui social.

La fine della storia con Valentina Ferragni

La storia con Valentina Ferragni è ormai un capitolo chiuso dopo diversi anni insieme e Luca Vezil, in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, ha dichiarato "Mi è stato offerto parecchio per raccontare la fine della mia storia, ma non lo farò mai", però non ha rinnegato il fatto che la loro relazione sia stata "piuttosto impegnativa". In quell'occasione ha poi raccontato come, in realtà, sia stato lui a spingere la sua ex ad usare i social per lavoro: