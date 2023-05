“Vorrei essere quel gelato”, il flirt tra Luca Vezil e Virginia Stablum è ufficiale Luca Vezil, ex fidanzato di Valentina Ferragni, sta vivendo un flirt con Virginia Stablum, ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Dopo le voci che li volevano vicini, arriva la conferma social della coppia.

A cura di Stefania Rocco

Luca Vezil e Virginia Stablum stanno vivendo un flirt. Dopo le voci a proposito di una vicinanza tra i due, arriva la conferma social della coppia. È stato un video pubblicato dall’ex fidanzato di Valentina Ferragni a chiarire che i due si starebbero frequentando. Nel video postato su Instagram, Luca mangia divertito un gelato. Immediato il commento di Virginia che ha scritto: “Qualcuno direbbe ‘Vorrei essere quel legato”. “Qualcuno mentre facevo il video”, ha replicato Luca. “Non ricordo”, ha concluso l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, a dimostrazione del fatto che era proprio a lei che Luca si riferiva con quell’allusione.

Chi è Virginia Stablum

Rappresentante dell’Italia a Miss Universo 2023, Virginia è un volto noto al pubblico del piccolo schermo per la relazione con Ignazio Moser (attuale compagno di Cecilia Rodriguez) e per avere partecipato a Uomini e Donne nel 2018. Corteggiatrice di Nicolò Brigante, alla fine del suo percorso risultò essere la scelta del tronista. La loro storia d’amore durò solo una manciata di mesi, come accade frequentemente alle coppie uscite dal dating show di Canale5. Negli anni, Virginia ha proseguito nella sua carriera di influencer e modella.

Luca Vezil è l’ex fidanzato di Valentina Ferragni

Vezil, invece, è noto soprattutto per la lunga relazione con Valentina Ferragni, sorella della più nota Chiara. La loro storia d’amore, durata 10 anni, è terminata solo di recente ma i due sono rimasti in ottimi rapporti. Come Luca – che sta vivendo, ormai apertamente, il nuovo amore con Virginia – anche l’ex fidanzata Valentina sarebbe tornata a innamorarsi. Accanto a lei c’è Matteo Napoletano, studente 22enne. “C’è sempre stato chi mi diceva che ero solo ‘il fidanzato di’ o ‘il fidanzato della sorella di’ o anche ‘il fidanzato della sorella della moglie di’ e via così, fino alla quinta generazione”, ha raccontato recentemente Luca al Corriere della Sera, “In realtà io e Valentina ci siamo fidanzati quando Chiara stava iniziando a usare i social e io, confesso, non sapevo proprio chi fosse. Sono stato io a convincere Vale a usare i social: lei era un po' restia perché lo faceva già sua sorella. Aveva 20 anni, io 21 e con molta leggerezza abbiamo iniziato a pubblicare”.