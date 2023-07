Valentina Ferragni e la fine dell’amore con Luca Vezil: “Sono passata da cattiva” Valentina Ferragni commenta le critiche ricevute dopo la fine della sua storia d’amore con Luca Vezil, per anni suo compagno: “Sono passata da cattiva ma non c’è quando non c’è cosa più diversa dalla realtà”.

Valentina Ferragni commenta le critiche ricevute dopo la fine della sua storia d’amore con Luca Vezil. Legata al compagno per anni, di recente la sorella di Chiara Ferragni ha deciso di mettere la parola fine alla sua lunga relazione. Una scelta che le è valsa un gran numero di critiche alle quali Valentina ha replicato via Instagram, in risposta alle domande dei suoi followers: “Non mi sono sentita molto capita in questi mesi. Se mi conoscete sapete che non sono una persona che ama piangersi addosso. Tante volte in questi mesi il mio silenzio è stato strumentalizzato. Sono passata come cattiva quando non c’è cosa più diversa dalla realtà, anzi. Semplicemente non amo farmi vedere quando sto male. Quando sono stata male non l’ho mai fatto vedere”.

Valentina Ferragni sull’amore con Matteo Napoletano

Da qualche tempo, Valentina frequenta Matteo Napoletano, 22enne con il quale è stata fotografata in più di un’occasione Vezil, invece, è uscito allo scoperto accanto alla ex corteggiatrice di Uomini e Donne Virginia Stablum. “Non penso che bisogna essere pronti per un nuovo amore. Penso che le cose belle accadano nei momenti più inaspettati e che le persone più belle arrivino nei momenti più inaspettati”, ha racconta l’influencer sui social, senza mai fare direttamente il nome di quello che sarebbe il suo nuovo compagno.

Valentina Ferragni è felice: “Ho ricostruito da zero”

Valentina conclude spiegando di non essere pentita delle scelte fatte nell’ultimo anno, scelte che l’hanno condotta ad abbracciare una inaspettata felicità: “Sono in un periodo veramente molto bello della mia vita. Sicuramente è particolare perché mi sono ritrovata a dovermi ricostruire da zero. Mi sto conoscendo ogni giorno sempre di più. Sono molto contenta. Non sono stata molto bene negli ultimi anni, invece ora sono molto più felice, probabilmente anche più di prima”.