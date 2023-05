Canottiere, polo mini e cardigan micro: i 7 top anni ’90 che sono tornati di moda Le tendenze della Primavera/Estate 2023 guardano agli anni Novanta e rilanciano i top micro, giocando con colori pop e linee aderenti.

A cura di Beatrice Manca

da sinistra Marc O’Polo, Intimissimi, Uniqlo e About You

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Tendenze Moda Primavera/Estate 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Corti, mini, micro. I top per la Primavera/Estate 2023 guardano agli anni Novanta e giocano con colori pop e linee aderenti. Perché con l'arrivo nel caldo non c'è nulla di più versatile e semplice da indossare di un top, da infilare senza pensarci troppo sui jeans, sugli shorts o su una gonna longuette ed essere pronte per uscire. Dimenticatevi l'oversize: dalla lingerie ai mini gilet, ecco i modelli su cui puntare per l'estate.

La canotta a costine

La moda dell'estate 2023 non rinuncia alla comodità: le canottiere sono il must di stagione e tornano protagoniste in versione bianca o colorata. L'importante è che siano a costine, da abbinare a camicie in denim o pantaloni cargo.

La canotte di Uniqlo

La camicia senza maniche

Il nuovo sartoriale è casual, leggero e semplice da portare: sono di tendenza i gilet coi bottoni (da indossare a pelle, senza nulla sotto) e le camicie senza maniche, perfette per le prime giornate di sole con gonne a quadretti Vichy che ci fanno sognare l'estate.

Leggi anche Il secondo abito da sposa: dai modelli corti a quelli con pantaloni

La camicia senza maniche di Cos

Il crop top sporty

Dalle passerelle all'armadio delle influencer: i top dell'estate 2023 sono micro, a fascia o in versione top reggiseno. Il crop top, insomma, continua a dominare le tendenze, specialmente nella sua declinazione sportiva: nelle giornate incerte di primavera si porta sotto un maxi blazer, con l'arrivo del caldo estivo diventa protagonista con pantaloni fantasia o gonne fazzoletto.

Il crop top di Mango

La mini polo

C'era una volta la polo, la maglia con il colletto nata per l'omonimo sport a cavallo e poi popolarissima sui campi da tennis. La polo torna di moda in versione mini, aderente e coloratissima, per look che seguono il trend ‘quiet luxury': chic sì, ma senza sforzo.

About You by Emma Roberts

Il top in maglia

Crochet e effetto uncinetto sono tornati di moda: gilet e top effetto ‘fatti a maglia' si confermano la scelta vincente per un look primaverile casual e colorato, da infilare con nonchalance sui jeans con sneakers o mocassini.

Benetton

Il cardigan crop

L'alternativa bon ton a un top? Un cardigan aderente abbottonato a pelle, senza nulla sotto. Da scegliere in morbide tinte pastello, i colori di tendenza della primavera 2023. Come si abbina? Praticamente con tutto, dalla gonna a matita ai pantaloni palazzo.

Cardigan Pepe Jeans

Il top lingerie con spalline sottili

Con l'arrivo della bella stagione un top risolve tutti i nostri dilemmi di stile: si infila sui jeans e si esce senza pensarci troppo. Di sera, o in un'occasione meno casual, la risposta è un top lingerie satinato, effetto sottoveste, da scegliere in tinte morbide che vanno dal lilla allo champagne.