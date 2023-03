Elodie lancia il trend della primavera 2023: i reggiseni ora si portano come top Una volta l’intimo doveva restare nascosto, ma le sfilate Primavera/Estate 2023 rompono le regole: bralette, fasce e reggiseni a vista sono la tendenza del momento.

A cura di Beatrice Manca

N°21, Elodie, Diesel

La primavera è finalmente arrivata ed è arrivato il momento di pensare al cambio di stagione: addio maglioni e cardigan, benvenuti minidress e top. Le passerelle Primavera/Estate 2023 non hanno dubbi: la tendenza del momento sono i mini top, a fascia o a reggiseno che hanno sfilato per Miu Miu, Etro e Ferragamo. Audaci, sì, ma anche insospettabilmente versatili con i giusti abbinamenti: tra le prime ad abbracciare il trend c'è Elodie, pronta a vivere una primavera a tinte pop!

Il look di Elodie per la primavera

La cantante Elodie è una vera e propria icona di stile, sempre un passo avanti in fatto di tendenze. L'ultimo look condiviso sui social la ritrae con una gonna arricciata color fragola abbinata a un top reggiseno viola con bretelline. L'outfit era completato da mules con zeppa verde prato, probabilmente il modello Sasha di Paris Texas. Un trionfo di sensualità e una conferma delle tendenze di stagione: il micro top, a fascia o in versione reggiseno, è tra le tendenze più forti viste in passerella.

Elodie

Come abbinare i top reggiseno copiando le passerelle

Se una volta l'intimo era, per definizione, nascosto, ora le passerelle rompono le regole: bralette, fasce e reggiseni sono la tendenza della Primavera/Estate. Etro, Ferragamo e Miu Miu puntano su fasce rigorose da abbinare alle gonne, mentre N°21 e AndreAdamo propongono veri e propri reggiseni, con la sofisticata variazione sul tema della bralette di Antonio Marras.

Miu Miu

Se non vi sentite in vena di osare – e le temperature non invogliano certo a farlo – la chiave è procedere per gradi con look stratificati: un microtop in denim abbinato ai jeans, per esempio, può far capolino da una camicia oversize fantasia o da un cardigan colorato, da togliere all'occorrenza.

Diesel

I top reggiseno possono essere molto sexy, ma possono diventare sofisticati se indossati sotto un tailleur: Ermanno Scervino, Brunello Cucinelli e Blazé Milano lo indossano sotto la giacca per dare un twist più glamour al classico completo con i pantaloni.

Ermanno Scervino

Oppure si può sommare la tendenza microtop alla tendenza abiti trasparenti, indossando una bralette sotto uno sheer dress o un abito a rete. In questo modo si gioca con classe sull'effetto vedo-non-vedo, come fa Giorgio Armani.

Giorgio Armani

Se per scoprire la pelle è ancora presto, ma non vedete l'ora di sfoggiare il vostro nuovo acquisto provatelo… sopra! Un top a fascia scintillante sopra una camicia bianca o un semplice body a maniche lunghe è il look in stile anni Duemila perfetto per la mezza stagione. Insomma, le declinazioni sono infinite: è ora di gettare il cuore oltre l'ostacolo e lasciarsi conquistare dalla tendenza micro top!