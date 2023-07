La vacanza di Diletta Leotta in dolce attesa tra abiti vedo non vedo e bikini floreali Diletta Leotta è in vacanza in Sicilia col compagno Loris Karius. Manca poco alla nascita della loro prima figlia.

A cura di Giusy Dente

Diletta Leotta è in attesa del primo figlio, ma è ancora impegnata col lavoro. Attualmente la conduttrice di DAZN è alle prese con un nuovo progetto, non televisivo: si tratta invece di un podcast. Ha cominciato questa nuova avventura proprio per raccontare l'esperienza della maternità, confrontandosi con ospiti di volta in volta diversi (Elisabetta Canalis, Costanza Caracciolo, Ilaria D'Amico e tanti altri). Ma è tempo di vacanze anche per lei: è volata in Sicilia col compagno.

L'estate di Diletta Leotta in Sicilia

L'estate di Diletta Leotta è un'estate all'insegna dell'amore e della famiglia. La conduttrice si sta facendo coccolare dalle persone care, in primis dal compagno, con cui sta vivendo un momento magico. I due si stanno preparando per diventare genitori. Presto daranno il benvenuto alla loro prima figlia. Il parto è sempre più vicino: manca poco più di un mese.

La bimba potrebbe venire al mondo proprio nel giorno del compleanno della giornalista, che compie gli anni il 16 agosto: è la data indicata come termine della gravidanza. Intanto si sta godendo qualche giorno di relax a casa: è tornata in Sicilia, la sua terra (a cui è legatissima). Con lei c'è ovviamente anche Loris Karius. La conduttrice catanese e il portiere del Newcastle sono stati visti tra Isola Bella e Taormina. La conduttrice era stata a Taormina lo scorso settembre, in occasione del matrimonio del fratello Mirko. I due stanno testimoniando sui social parte della vacanza tra sole, mare, buon cibo, look trendy e tanto amore.

Diletta Leotta tra pizzo e fiori

Sui social, la conduttrice sta testimoniando alcuni momenti delle sue vacanze. Uno degli ultimi scatti la ritrae davanti a uno sfondo di pietra lavica nera. Il suo look sembra sia coordinato al paesaggio scuro circostante: è un outfit "vulcanico" total black all'insegna del vedo non vedo. La 31enne indossa un abito di pizzo lungo e aderente, trasparente, con intimo nero sottostante in vista. L'abito esalta il pancione, che cresce di giorno in giorno.

Non è mancato anche qualcosa di più solare in questi giorni siciliani. Spicca tra i look balneari un completo con stampa floreale: il costume da bagno decorato con una miriade di margheritine è uguale alla gonna pareo con maxi spacco. Di giorno e di sera, Diletta Leotta è una mamma super trendy.