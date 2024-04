video suggerito

Cristina Marino in vacanza alle Maldive con Luca Argentero tra trasparenze e micro bikini Cristina Marino è in vacanza alle Maldive con Luca Argentero con i due figli: tra micro bikini e abiti cut out perfetti per l’estate. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

68 CONDIVISIONI condividi chiudi

Cristina Marino

Cristina Marino è in vacanza alle Maldive con il marito Luca Argentero e i due figli. Per questa fuga in famiglia nel paradiso tropicale, la coppia sta soggiornando in un resort da sogno affacciato direttamente sul mare. Durante questi giorni di relax sulla spiaggia, l'attrice e influencer ha sfoggiato la sua forma fisica scolpita e tonico, tra bikini di tendenza e abiti cut out.

Cristina Marino alle Maldive

Cristina Marino, i look per le vacanze della Maldive

Tra i look da spiaggia sfoggiati da Cristina Marino non mancano i bikini con top triangolari effetto luminoso firmato Matinée, il brand di costumi dell'influencer Chiara Biasi. Tra gli scatti postati si vedono anche gli abiti da spiaggia indossati da Marino la sera, come un abito a tunica nero con scollo ampio sulla schiena e reggiseno a vista nella parte anteriore.

Cristina Marino alle Maldive

Ovviamente, come ogni vacanza al mare che si rispetti, troviamo anche dei semplici look composti da top bikini con scollo ampio e semplice pantalone baggy per un outfit total black leggero e fresco. Anche se il nero è uno dei colori preferiti di Cristina Marino, il clima estivo ha fatto si che l'attrice indossasse anche dei top con paillettes e lustrini coloro lilla, una tonalità per lei davvero insolita.

Leggi anche Cristina Marino e Luca Argentero alle Maldive: quanto costa una notte nel resort sul mare

Cristina Marino in vacanza

Per la sera, l'influencer ha optato anche per mise più strutturate ed eleganti come un abito lungo con dettagli cut out sia sui fianchi che nella parte finale, lasciando scoperte le gambe: un modello davvero super cool anche per variare rispetto al semplice abito lungo nero, più adatto magari alle stagioni invernali.

L'abito cut out di Cristina Marino