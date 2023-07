Diletta Leotta mostra il pancione, si avvicina al parto: “Lavori in corso, 80% completato” “Work in progress…80% completed”: Diletta Leotta con la pancia nuda celebra la gravidanza in corso. Al parto manca poco.

A cura di Giusy Dente

Diletta Leotta si avvicina al parto e la pancia cresce sempre di più. La conduttrice sta vivendo un momento magico della sua vita personale: aspetta una figlia dal compagno Loros Karius. Presto diventeranno genitori e si stanno preparando ad accogliere in famiglia la loro bambina, la primogenita.

Diletta Leotta presto mamma

La gravidanza di Diletta Leotta procede serenamente: è un'estate magica per lei, che si sta preparando a diventare mamma. Al parto manca poco più di un mese. Ospite di Verissimo, la 31enne ha detto che la bimba nascerà a Milano e che il parto è previsto nel mese di agosto. Nello specifico: "Il termine è il 16, il giorno del mio compleanno" ha detto. Per il momento non ha messo in pausa gli impegni di lavoro.

Ne ha anzi approfittato per dare vita a un nuovo progetto, che nasce proprio dall'esperienza della maternità e dalla scoperta continua che sono i 9 mesi di gravidanza. Sta registrando un podcast dal titolo Mamma Dilettante, in cui si confronta su questi temi con un ospite diverso di puntata in puntata. La conduttrice è anche alle prese con la scelta del nome da dare alla primogenita: al momento è indecisa tra tre possibilità.

Diletta Leotta mostra il pancione

Ora come ora è proprio il pancione nudo il focus dei look di Diletta Leotta, che ama mostrare le forme della gravidanza e celebrare la maternità, quel corpo che si prepara a dare la vita. Abiti fascianti e aderenti, pantaloni a vita bassa, bikini, crop top: quella della neo mamma è un'estate all'insegna della comodità, ma sempre con stile, di grande sintonia con la propria immagine. Per celebrare l'avvicinarsi del parto, ha fotografato appunto la pancia, che cresce a vista d'occhio: indossa un paio di comodi pantaloni larghi a vita bassa (con boxer in vista) e un top con bretelline sottili e ampia scollatura. "Lavori in corso…80% completato" ha scritto.