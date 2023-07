Diletta Leotta entra nel nono mese di gravidanza: quanti chili ha messo a poche settimane dal parto Diletta Leotta è entrata nel nono mese di gravidanza e lo ha rivelato con degli scatti inediti in bikini col pancione. Quanti chili ha messo a poche settimane dal parto?

A cura di Valeria Paglionico

Diletta Leotta sta vivendo un momento davvero magico della sua vita: è incinta, aspetta una figlia dal compagno Loris Karius ed è letteralmente raggiante. Certo, come lei stessa ha spiegato nel suo podcast Mamma dilettante, all'inizio è rimasta un tantino spiazzata dalla grande novità in arrivo, ma ora non potrebbe essere più felice e lo dimostra con le foto social con cui documenta ogni dettaglio di questo viaggio speciale. Ieri è entrata nel nono mese di gravidanza, quello del parto, e ne ha approfittato per posare in bikini, rivelando ai followers quanti chili ha preso fino ad ora.

Quando partorirà Diletta Leotta?

Fin dall'inizio della gravidanza Diletta Leotta aveva mantenuto un certo riserbo sulle tempistiche del parto, anche se il pancione sempre più evidente lasciava intendere che mancava davvero poco al gran giorno. Ora che ha dato ufficialmente il via al conto alla rovescia ha pensato bene di sbilanciarsi: nell'album postato nelle ultime ore sui social ha sottolineato di essere appena entrata nel nono mese di gravidanza. La conduttrice di Dazn ha inoltre rivelato di aver messo su 10 chili fino ad ora, anche se nessuno lo direbbe. Certo, la pancia è letteralmente esplosiva, ma per il resto ha mantenuto invariata la sua silhouette impeccabile.

Diletta Leotta col micro bikini

Diletta Leotta mostra il pancione col micro bikini

Per annunciare queste piccole ma importanti notizie sulla sua gravidanza Diletta Leotta ha posato in bikini col pancione in bella vista. Ha detto no ai costumi premaman e ha seguito il trend dei micro due pezzi, ha optato per un modello vitaminico e goffrato in arancione fluo con tanga sgambatissimi e reggiseno a fascia annodato al centro del décolleté. Viso al naturale illuminato da un'abbronzatura dorata, capelli bagnati dalla salsedine e manicure bianco latte: Diletta è una futura mamma che non rinuncia né allo stile, né alla sensualità durante la sua dolce attesa. In quanti non vedono l'ora di scoprire il nome della bimba che porta in grembo?