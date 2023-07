Elisabetta Gregoraci, romantica vacanza di coppia a Capri col bikini glitterato Elisabetta Gregoraci è a Capri col compagno Giulio Fratini: vacanza tra sole, mare, tanto amore e bikini scintillante.

A cura di Giusy Dente

Prosegue a gonfie vele la love story tra Giulio Fratini e Elisabetta Gregoraci. Archiviato il matrimonio con Flavio Briatore (con cui è rimasta in ottimi rapporti) ha ritrovato il sorriso con l'imprenditore, con cui ormai fa coppia fissa da circa un anno. Per proteggere la relazione, entrambi sono soliti non mostrarsi troppo sui social, un modo per tutelare la propria privacy e non stare al centro dell'attenzione mediatica. Anche ai microfoni di Verissimo, intervistata da Silvia Toffanin, la showgirl si era detta molto felice, pur non volendosi sbilanciare troppo a proposito di questa storia d'amore. Ora i due si sono concessi una fuga romantica tra sole e mare.

L'estate di Elisabetta Gregoraci

Finalmente per Elisabetta Gregoraci è tempo di relax e vacanze. La showgirl è stata impegnata a lungo con Battiti Live, lo how musicale in cui è presenza fissa ormai da anni. Il programma l'ha portata in Puglia, dove si sono svolte le varie tappe dei concerti. Ora, in vista dei prossimi progetti, può gustarsi un po' l'estate in tranquillità, con le persone che ama.

Ne ha quindi approfittato per partire in vacanza col compagno Giulio Fratini. È un talentuoso manager che lavora in diversi settori: Forbes lo ha inserito nella lista dei talenti under 30 che si sono distinti nel 2020. I due amano molto viaggiare, un po' meno esporsi sui social, eppure qualche scatto della fuga d'amore è stato condiviso sui social, per la gioia dei fan e dei follower. Si trovano a Capri.

Il costume sparkling della showgirl

D'estate, sotto il sole, cosa c'è di meglio di un costume scintillante, per brillare e non passare inosservati? Il modello sparkling è il must have da mettere nella valigia delle vacanze, perfetto per look trendy e glamour da diva. Non ha resistito al fascino di lurex, paillettes e glitter neppure Elisabetta Gregoraci.

Per la romantica vacanza di coppia, ha mostrato a fan e follower uno dei bikini scelti. Ha puntato su un due pezzi verde: reggiseno a triangolo e slip con taglio a V. Entrambi sono ricoperti di glitter: l'effetto sparkling è sicuramente la più intramontabile tra le tendenze in tema beachwear, che vedremo spopolare da qui alle prossime settimane.