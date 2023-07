Elisabetta Gregoraci: “Sono sexy, ma materna e matura. Giulio Fratini? Incontro voluto dal destino” Intervistata dal settimanale Chi, Elisabetta Gregoraci racconta la sua vita di oggi, tra la conduzione di Battiti Live per il settimo anno consecutivo, alla musica e l’amore per Giulio Fratini, a cui è legata da circa un anno: “È stato destino che ci incontrassimo”.

A cura di Elisabetta Murina

Foto dal settimanale Chi

Elisabetta Gregoraci, tra le pagine del settimanale Chi, racconta la sua estate. La showgirl conduce per il settimo anno consecutivo il programma Battiti Live, insieme ad Alan Palmieri, e da poco ha anche inciso un brano. La musica è parte della sua vita, anche se è lontana dal definirsi una cantante. Quanto all'amore, da circa un anno è felicemente fidanzata con Giulia Fratini e ha mantenuto un bel rapporto con l'ex Flavio Briatore, padre del figlio Nathan Falco.

La musica e la conduzione di Battiti Live con Alana Palmieri

Anche se conduce Battiti Live da sette anni, prima di salire sul palco, Elisabetta Gregoraci sente ancora l'emozione:

Al pomeriggio, mentre mi preparo, mi si chiude lo stomaco per l'emozione… Poco prima di salire sul palco mi chiedo ‘ma che ci faccio qui'. Allora scherzo con il mio collega Alan Palmieri. Poi quando ti affacci sulla piazza è bellissimo: ci sono 10mila persone che urlano il tuo nome e ti scaldano il cuore.

Nella sia vita, la musica ricopre un ruolo importante: "È La mia compagna di viaggio: quando sono felice o triste, innamorata o malinconica. Scandisce i momenti importanti", tanto che da poco ha inciso anche un suo brano. Quanto al futuro, non nega che il palco del Festival di Sanremo è un sogno nel cassetto: "Sanremo è il sogno di tutti! Di recente è stato fatto il mio nome, ma alla fine non si è concretizzato niente. Però certo è una cosa che mi piacerebbe".

Foto dal settimanale Chi

L'amore con Giulio Fratini

Dopo l'importante storia d'amore con l'imprenditore Flavio Briatore, Elisabetta Gregoraci ha incontrato Giulio Fratini, che le ha fatto perdere la testa. I due si frequentano da circa un anno, anche se solo di recente la showgirl ha volto parlare esplicitamente di lui: "Sono uscite delle nostre foto e non volevo che mio figlio leggesse cose sbagliate". Il primissimo incontro per caso, durante un viaggio in treno: "Mi ha aiutato a scaricare le valigie, poi mi ha scritto un bellissimo messaggio nella posta privata di Instagram che però non ero riuscita a leggere". Poi, due anni dopo, il secondo incontro: "Ci siamo rivisti due anni dopo, era destino".

Gli uomini a cui ha scelto di legarsi stabilmente, a cominciare dall'ex Briatore, l'hanno sempre fatta sentire "una donna da sposare", oltre che una compagna sexy: "Non penso di essere una donna di una sera e sono contenta che gli uomini ai quali sono stata legata mi abbiano vista come la donna della vita. Penso di essere sexy, ma anche materna e matura".