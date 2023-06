Bikini vip: cosa indossano per l’estate 2023 le star al mare Chiara Ferragni, Diletta Leotta, Cecilia Rodriguez: cosa indossano in spiaggia le celebrity? Quali sono i trend più gettonati?

A cura di Giusy Dente

Da sinistra Giulia De Lellis, Chiara Ferragni e Giulia Salemi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Tendenze Moda Primavera/Estate 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

È gara di stile sulle spiagge: celebrity e influencer si stanno sfidando a colpi di look balneari, seguendo tutte le tendenze del momento. Dai bikini micro al più tradizionale costume intero monocolore, dal trikini ai dettagli cut-out fino a glitter e cristalli, perfetti per brillare sotto al sole, le proposte sono tantissime.

Il bikini animalier di Chiara Ferragni

C'è chi ama il monocolore e chi le stampe e in questo caso la fantasia forse più famosa di tutte è l'animalier. Zebrato, tigrato, leopardato: sono fantasie intramontabili, che funzionano sia nei look audaci da sera che in spiaggia, per proposte balneari decise e di carattere. Se ne è lasciata conquistare anche Chiara Ferragni, che difatti ha puntato su un due pezzi composto da reggiseno a triangolo e tanga con taglio a V, tutto in black&white. Il bikini animalier dell'imprenditrice è un modello di Calzedonia.

Chiara Ferragni con bikini Calzedonia

Il costume rosa Barbie di Cecilia Rodriguez

Il trend Barbiecore continua a spopolare. Rosa e fucsia sono i colori che spopolano sulle passerelle, eletti a must have del momento per look che richiamano l'estetica della bambola più famosa di sempre. Sulle spiagge il trend Barbiecore sarà di certo uno dei più gettonati e lo dimostrano anche le scelte delle star in vacanza. Si è allineata alla tendenza Paola di Benedetto, ma anche Cecilia Rodriguez. L'argentina è una fan dei micro bikini. Questo in rosa fluo è ovviamente firmato Me Fui, il brand a cui ha dato vita con la sorella Belén: presenta reggiseno a triangolo e slip brasiliano. Costa 75 euro.

Leggi anche Le scarpe friulane di tendenza per l'estate 2023

Cecilia Rodiguez con due pezzi Me Fui

Il costume intero di Diletta Leotta

Il costume intero è quasi d'obbligo, nella valigia delle vacanze. E c'è anche chi lo usa in modo diverso, trasformandolo in un top da abbinare a shorts o minigonne, come ha proposto Sharon Fonseca. Per Diletta Leotta questa è la prima estate col pancione: è in attesa di una bambina, la prima figlia, che nascerà tra un paio di mesi. La conduttrice è una fan dei costumi interi monocolore: dopo quello rosso (un po' in stile Bauwatch) ne ha sfoggiato in piscina uno blu con maxi scollatura ed effetto drappeggiato, che esalta le forme della gravidanza. È di Liquirizia Beachwear e costa 155 euro.

Diletta Leotta con costume Liquirizia Beachwear

Il costume a fiori di Federica Nargi

La fantasia floreale non passa mai di moda. L'ha scelta per dare il via all'estate e alle vacanze anche Federica Nargi, un modello con spalline sottili, scollatura rettangolare, rouches. È un modello di Goldenpoint da 69,95 euro.

Federica Nargi con costume Golden Point

Il due pezzi a fascia di Elisabetta Gregoraci

Elisabetta Gregoraci è una fan dei micro bikini colorati. Per le vacanze ne ha scelto uno con un'energica e sofisticata stampa con motivo maiolica-geometrico, con colori a contrasto. Il pezzo superiore è privo di spalline, è dunque un modello a fascia con slip coordinato a vita alta. È del brand Verdissima.

Elisabetta Gregoraci con due pezzi Verdissima

Il bikini mini a triangolo di Giulia Salemi

A Pantelleria, durante The Island Festival, Giulia Salemi ne ha approfittato per rilassarsi godendo del sole e del mare, ovviamente in micro bikini. I modelli mini sono i suoi preferiti, proprio come questo arancione: tanga con laccetti sottilissimi sui fianchi e reggiseno a triangolo.

Elisabetta Gregoraci con due pezzi Verdissima

Il costume monospalla di Paola Di Benedetto

Spalline sì o spalline no in spiaggia? C'è chi come Paola di Benedetto ha optato per una via di mezzo: il bikini monospalla, ovviamente in fucsia, come impone il trend Barbiecore del momento. È una fan del monospalla anche Alba Parietti.