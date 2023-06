Sharon Fonseca trasforma il costume intero cut out in un top da abbinare agli shorts Il costume intero può diventare un top perfetto per look balneari di tendenza: Sharon Fonseca lo ha abbinato a un paio di shorts.

A cura di Giusy Dente

Sharon Fonseca in Cotazur

Ai 6 milioni di follower che la seguono sui social, Sharon Fonseca racconta quotidianamente la sua vita da imprenditrice e mamma. La modella venezuelana è fidanzata con Gianluca Vacchi e il 27 ottobre di tre anni fa la coppia ha accolto in famiglia la primogenita, Blu Jerusalema. La moda resta la passione più grande della 28enne, che dopo aver dato vita a un brand di gioielli, ora ha dato il suo nome a una linea di abbigliamento.

Nei suoi look non mancano mai gli accessori griffati e spesso le piace sfoggiare outfit matchy matchy, in coordinato con la sua bambina. Al momento, la famiglia è in vacanza e lei ne ha approfittato per dare un suggerimento per un look da tendenza perfetto per le serate in spiaggia.

Come si indossa il costume intero

Il costume da bagno non si indossa solo in spiaggia: può diventare un'idea originale e sfiziosa per rendere più accattivanti dei look balneari, impreziosendoli con un tocco di originalità. Sharon Fonseca, per esempio, ha optato per un costume intero piuttosto che per un normale body, trasformando dunque il capo solitamente associato al mare e alla spiaggia in un outfit quotidiano.

Ha scelto un costume intero di Cotazur: un modello in tessuto plissè lurex senza coppe con slip sgambato e schiena nuda, impreziosito da un taglio cut out obliquo. Sul sito ufficiale del brand (specializzato in costumi da bagno e beachwear) costa 89 euro. "Adoro quando posso indossare un costume intero che sembra perfetto come top. Sono così versatili e perfetti per la stagione" ha scritto su Instagram.

Il trend dei capi cut out non accenna a placarsi: è il preferito dalle celebrities, anche in spiaggia a quanto pare, stando alle proposte presentate dai diversi brand nelle loro collezioni. Gli strategici tagli posizionati sui fianchi o sul décolleté donano all'outfit un aspetto particolarmente seducente e intrigante, perfetto per fare da assolute protagoniste.