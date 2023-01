Sharon Fonseca ama gli accessori di lusso: i guanti griffati costano oltre 1000 euro Nei look di Sharon Fonseca (compagna di Gianluca Vacchi) non mancano mai accessori griffati. I guanti rosa di Chanel sono il tocco chic al suo ultimo outfit.

A cura di Giusy Dente

Quotidianamente Sharon Fonseca condivide sui social, con fan e follower, la sua quotidianità, una vita in cui si divide tra lavoro e famiglia. La modella venezuelana è la compagna di Gianluca Vacchi: stanno insieme da circa 4 anni e il 27 ottobre 2020 hanno accolto in famiglia la loro primogenita. La 27enne ha una grande passione per la moda, difatti ha anche dato vita a un brand che porta il suo nome, una linea di abbigliamento che riflette pienamente il suo stile chic e trendyx, in cui non mancano mai accessori griffati.

I dettagli di lusso nel look di Sharon Fonseca

Per il suo "appuntamento del venerdì" Sharon Fonseca ha scelto un look trendy e sbarazzino, con dettagli di lusso. La modella si è concessa un the matcha a Miami: nello scatto condiviso sui social indossa una semplicissima canotta bianca abbinata a minigonna marrone. Immancabili gli accessori griffati che impreziosiscono il look.

in foto: borsa Dolce&Gabbana

Poggiata alle sedia si intravede una borsa firmata Dolce&Gabbana: è una versione moderna dell’iconica Saddle con firma “CD” metallica in finitura dorata su entrambi i lati della tracolla. Costa 3600 euro sul sito ufficiale della Maison.

in foto: guanti Chanel

Ha completato il look con degli originali stuvali-calza e i più incalliti fashion addicted non hanno potuto non riconoscere un paio di guanti molto famosi. I guanti rosa sono firmati Chanel, come si intuisce facilmente dall'iconico logo riportato sugli accessori: la doppia C. Sul sito ufficiale della Maison costano 1140 euro.