Paola Di Benedetto col bikini fucsia: il trend Barbiecore è il più gettonato in spiaggia Paola Di Benedetto dà il via all’estate con un due pezzi in perfetto stile Barbiecore: è il trend più gettonato del momento.

A cura di Giusy Dente

Paola Di Benedetto

L'estetica Barbiecore conquista anche il settore beachwear. Dopo mesi di dominio assoluto sulle passerelle, le nuance del mondo Barbie (dal rosa acceso alle tonalità fluo e neon) si confermano le più gettonate anche sulle spiagge. Il trend ha conquistato tutte le celebrities, compresa Paola Di Benedetto, che ha dato il via all'estate con un due pezzi fucsia.

Paola Di Benedetto col due pezzi Barbiecore

Paola Di Benedetto ha intercettato la tendenza più amata dalle celebrities e dagli stilisti. Da mesi sulle passerelle domina l'estetica Barbiecore, quella che prende spunto dal colore per eccellenza da sempre collegato alla famosa bambola: il rosa. Pink is the new black insomma! Per dare il via alla stagione estiva la showgirl ha scelto un bikini Goldenpoint composto da reggiseno a fascia monospalla, impreziosito da margherita decorativa scorrevole sulla spallina. È realizzato in tessuto doppiato con lavorazione jacquard, la stessa del tanga con taglio a V, che riprende anche le margherite decorative sui fianchi.

Paola Di Benedetto

Il pezzo superiore e quello inferiore costano rispettivamente 39,95 euro e 29,95 euro. Il fucsia acceso è in perfetto stile Barbiecore, un trend che non conosce crisi. Lo stilista Pierpaolo Piccioli è stato il primo a portare il fucsia in passerella come protagonista assoluto, con una collezione non a caso ribattezzata proprio Valentino Pink PP collection, dominata da una nuance realizzata dalla Casa di moda insieme a Pantone. Da lì il rosa-fucsia è diventato il colore moda per eccellenza e continua ad esserlo a distanza di mesi.

Leggi anche Paola Di Benedetto, il nuovo stile trendy ed eclettico

in foto: bikini Goldenpoint

Paola Di Benedetto è fidanzata?

Paola Di Benedetto pochi giorni fa ha definitivamente chiarito che non c'è alcun ritorno di fiamma con l'ex fidanzato Federico Rossi. La loro presenza al concerto degli Zero Assoluto al Fabrique di Milano aveva riacceso il gossip. Pare invece che la showgirl abbia un nuovo flirt: è stata avvistata con un calciatore, un giocatore dell'Inter. Fabrizio Corona ha dato lo scoop: si tratterebbe di Raoul Bellanova. Li ha visti insieme in un locale milanese. Sarà un'estate all'insegna dell'amore per la 28enne?