Il viaggio di Kasia Smutniak nei luoghi del cuore: perché è tornata in Nepal Kasia Smutniak ha un profondo legame col Nepal: ci è tornata anche questa estate.

A cura di Giusy Dente

Kasia Smutniak in Nepal

Va avanti la vacanza alternativa di Kasia Smutniak, che sui social sta condividendo con fan e follower le tappe di questo percorso così entusiasmante e intimo, che dura già da diversi giorni. L'attrice ha scelto di tornare in luoghi che ha già visitato, che evidentemente le sono rimasti profondamente nel cuore. Ama tornarci, perché sa guardarli con occhi sempre nuovi, sempre aperti all'arricchimento personale.

L'estate di Kasia Smutniak

L'emozione di scoprire ciò che non si conosce, il viaggio verso mete lontane concepito anche come viaggio introspettivo dentro di sé: Kasia Smutniak ama esplorare terre lontane, cogliendone gli aspetti più profondi per farne tesoro e perché no, anche per raccontarli. Proprio da queste premesse è nato il documentario MUR, girato l’anno scorso tra la Polonia (suo paese d'origine) e la Bielorussia, attraversando il muro di 186 km costruito al confine tra i due Paesi per impedire l'ingresso dei migranti in cerca di asilo. Il film è stato selezionato per il Toronto Film Festival, che ne ospiterà l'anteprima. L'attrice ora sta vivendo un'altra emozionante avventura e la sta testimoniando sui social, dove fan e follower stanno seguendo il suo viaggio in terre lontane dal fascino senza tempo.

Nepal

Kasia Smutniak tra India e Nepal

Kasia Smutniak è partita alla volta dell'India e ha mostrato sui social alcune foto spettacolari scattate nel Ladakh, terra a lei molto cara, in cui era già stata. Da lì si è spostata in Nepal, anche questo un Paese che frequenta spesso. Attualmente si trova a Katmandu. Arrivano proprio dalla Capitale le foto condivise sui social. Si vede chiaramente il Krisna Mandir, una struttura importantissima al centro di Patan Durbar Square. La sua costruzione risale al 1637, voluta dal re Siddhinarsingh Malla. Realizzato su tre livelli in pietra scolpita, al posto dei tradizionali mattoni e legno impiegati di solito per queste strutture, è il primo tempio di questo tipo in Nepal. È rimasto intatto durante il terremoto del 2015.

Leggi anche Kasia Smutniak e Sophie Taricone, madre e figlia insieme alle sfilate di Parigi

Nepal

Perché Kasia Smutniak ha scelto di nuovo il Nepal

Kasia Smutniak ha un profondo legame col Nepal. L'attrice è stata lì per la prima volta nel 2012 col compagno Pietro Taricone: entrambi se ne erano innamorati e si erano ripromessi di fare qualcosa di concreto per aiutare gli abitanti di quel luogo. In seguito alla tragica morte del compagno avvenuta nel 2010, lei ha fondato una Onlus che porta il suo nome.

Kasia Smutniak

E proprio con l'associazione ha dato vita alla Ghami Solar School, una scuola nel Mustang, una regione dell'altopiano tibetano tra il Nepal e il Tibet. Il Nepal è meta fissa dei suoi viaggi: ci ha portato anche la figlia Sophie, quando aveva appena sei anni. In quel luogo ritrova la semplicità e l'autenticità, le cose futili spariscono e conta solo la verità. "Mi sento vera quando sono là. Nessuno ha la minima idea di chi sia, non devo dimostrare nulla. Sono semplicemente Kasia" ha ammesso tempo fa in un'intervista.