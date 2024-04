I consigli di Lonely Planet per organizzare un viaggio perfetto (ed economico)

video suggerito

Valeria Paglionico

Lonely Planet, casa editrice australiana diventata famosa in tutto il mondo grazie alle sue guide turistiche, è una vera e propria istituzione quando si parla di viaggi e non sorprende che abbia approfittato della primavera, da sempre periodo di ponti e di weekend fuori città, per lanciare sul mercato un vero e proprio manuale utile a organizzare una vacanza perfetta ed economica. Si tratta di un libro realizzato in collaborazione con gli esperti del settore che raccoglie una serie di consigli, suggerimenti e informazioni per scegliere la destinazione e l'esperienza che fa al caso proprio, il tutto senza rinunciare alla convenienza: ecco tutto ciò che viene rivelato nel Travel Hack Handbook.

Quando e dove prenotare un volo

Chi si appresta a prenotare una vacanza va inevitabilmente alla ricerca di qualche piccolo trucco per risparmiare ma senza rinunciare a (quasi) nulla. Lonely Planet ha provato a soddisfare le curiosità dei viaggiatori con una vera e propria guida, quali sono i consigli da seguire prima di organizzare un viaggio? Innanzitutto sarebbe bene acquistare un volo con largo anticipo, almeno 5 settimane prima della vacanza, visto che le classi più economiche si riempiono man mano che ci si avvicina alla data "x". Gennaio e settembre sono i mesi in cui con più facilità le varie compagnie aeree proporranno delle offerte speciali ma, prima di procedere, sarebbe meglio confrontare i prezzi proposti dai diversi siti di prenotazione.

Come fare per avere uno sconto sulla camera di hotel

I giorni feriali sono i migliori per viaggiare a basso prezzo e per godersi la totale tranquillità dei luoghi visitati, lontani dalle code e dalla folla eccessiva. Nel caso in cui si abbiano ferie solo nel weekend, invece, sarebbe bene prenotare un hotel nei quartieri degli affari che spesso proprio nei fine settimana offrono tariffe scontate. Per quanto riguarda i pasti, invece, l'ideale è evitare i ristoranti turistici, preferendo quelli tipici del luogo, meglio se un tantino fuori dal centro. Gli ultimi consigli pratici da seguire? Portare sempre uno scialle o una giacca per evitare di avere freddo in aereo a causa dell'aria condizionata e, se si soffre il volo, prendere un posto accanto al finestrino, non mangiare cibi salati, oleosi o piccanti prima di partire.