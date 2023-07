Alessandra Mastronardi, le foto del matrimonio: rivela il dettaglio personalizzato nell’abito da sposa Alessandra Mastronardi e Gianpaolo Sannino si sono sposati lo scorso weekend ma solo di recente hanno condiviso alcune immagini inedite del matrimonio. In quanti sapevano che l’abito bianco dell’attrice nascondeva un dettaglio personalizzato?

A cura di Valeria Paglionico

Alessandra Mastronardi e Gianpaolo Sannino sono diventati i protagonisti di una fiaba moderna: si erano incontrati e innamorati a poco più di 20 anni ma la vita e gli impegni professionali li avevano costretti a lasciarsi. Dopo aver trascorso ben 17 anni lontani, si sono ritrovati e tra loro è ri-scoppiato l'amore, tanto da aver deciso di compiere il grande passo. Lo scorso weekend si sono sposati a Capri ma solo oggi hanno condiviso i meravigliosi scatti della cerimonia. Al motto di "L’amore tutto vince, anche il tempo e lo spazio. Io e te", l'attrice ha ricordato ancora una volta il suo grande giorno.

Chi ha realizzato gli abiti da sposi di Alessandra e Gianpaolo

Lo scorso weekend Alessandra Mastronardi e Gianpaolo Sannino sono ufficialmente diventati marito e moglie: hanno pronunciato il fatidico sì a Capri, tenendo la cerimonia religiosa nella Chiesa di Santa Sofia e continuando i festeggiamenti con amici e persone care presso il ristorante La Canzone del Mare. Già erano trapelate alcune foto dell'attrice in abito da sposa ma solo ora è stata lei stessa a rivelare alcuni dettagli inediti dei look bridal. Completo nero con giacca doppiopetto per lui, abito di pizzo con velo di tulle per lei: a firmare sia il vestito bianco che lo smoking di Gianpaolo è stato Giorgio Armani, al quale Alessandra sui social ha dedicato delle parole speciali.

Alessandra Mastronardi e Gianpaolo Sannino in Giorgio Armani Privé

Il vestito bianco di Alessandra Mastronardi è su misura e personalizzato

Nella didascalia che accompagna gli scatti di Instagram l'attrice ha scritto: "I meravigliosi abiti di Giorgio Armani Privé. Condividiamo qui con voi la nostra profonda gratitudine a Giorgio Armani e Roberta Armani per la realizzazione di un sogno straordinario, abiti realizzati con amore, un lavoro incredibile di passione e arte". Sfogliando le foto social si nota un dettaglio personalizzato nascosto nel vestito di Alessandra: l'etichetta nascosta nel bustier è decorata non solo con il logo dello stilista ma anche con il nome della sposa, ricamato a mano a caratteri corsivi. Insomma, l'abito bianco dell'attrice è una vera e propria "chicca" su misura e di sicuro rimarrà nella lista delle creazioni più belle del "re della moda italiana".