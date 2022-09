Belén Rodriguez, qual è il suo segreto per avere gambe perfette Belén Rodriguez si prende regolarmente cura della sua bellezza ma sui social non ci pensa su due volte a rivelare i “segreti” della sua forma impeccabile. Nelle ultime ore, ad esempio, ha spiegato come avere delle gambe sempre snelle e toniche come le sue.

A cura di Valeria Paglionico

Belén Rodriguez è un'indiscussa icona di bellezza e di stile e ormai da anni riesce ad attirare su di sé tutti i riflettori a ogni apparizione pubblica. È tornata a lavoro da qualche settimana e, complici la lunga pausa rilassante e l'amore ritrovato al fianco di Stefano De Martino, appare letteralmente raggiante. Sui social non esita a documentare i numerosi impegni professionali, concentrandosi soprattutto sui look "da backstage", da quello con shorts e maxi stivali a righe a quello in pieno stile scolaretta con i mocassini. Le ultime ore, invece, le ha passate a casa ma con l'estetista di fiducia che ha rivelato il segreto per avere le gambe perfette come le sue.

Belén presenta la sua estetista sui social

Questa mattina Belén Rodriguez ha accolto a casa Alebis Gomez, la sua estetista di fiducia: è venezuelana, è specializzata in trattamenti per le gambe e, a giudicare dalla tranquillità con cui gioca con la piccola Luna Marì, viene considerata una persona "di famiglia". Non sorprende che l'argentina si sia affidata alle sue mani per ravvivare e tonificare gambe, cosce e caviglie. Dopo essere stata per intere giornate sui tacchi alle prese con i numerosi impegni professionali, si è sottoposta a un massaggio drenante, immortalandosi con le gambe ricoperte d'olio mentre si lascia "coccolare" con professionalità.

Belén fa un massaggio drenante alle gambe

A cosa servono i massaggi drenanti

È stata proprio Alebis Gomez a rivelare qual è il segreto per gambe toniche e leggere come quelle di Belén: nelle Stories condivise dall'argentina ha spiegato che il drenaggio è fondamentale. Il motivo? Riesce a eliminare i ristagni linfatici che si vengono a creare naturalmente quando si sta per molto tempo in piedi. A fine massaggio le gambe appariranno più sgonfie, visto che la pressione riduce la ritenzione idrica, migliorando la circolazione sanguigna. Certo, nel caso di Belén i trattamenti drenanti si limitano semplicemente a esaltare la bellezza innata, ma è chiaro che sono un toccasana anche per i "comuni mortali". In quanti prenderanno ispirazione dai trick beauty dell'argentina?