Martina Colombari e le flebo di vitamine: con la terapia in vena riduce i segni dell’invecchiamento Martina Colombari si aggiunge ai fan delle terapie infusionali. Fanno le flebo anche Belén Rodriguez, Chiara Ferragni, Elisabetta Gregoraci per stare in salute.

A cura di Giusy Dente

Instagram @martycolombari

Con l'arrivo dell'autunno, Martina Colombari ha deciso di fare il pieno di vitamine e minerali, per fare detox, rigenerare il corpo e prepararlo alla stagione fredda. La showgirl si è affidata a una terapia infusionale molto in voga tra le celeb, che sfrutta i benefici della procedura endovenosa. Infatti non è la sola, a essere fan di questo metodo. Lei lo ha brevemente illustrato a fan e follower sui suoi social, mostrandosi con un ago nelle vene e attaccata a una flebo, impegnata con la lettura di un libro.

I vip fan dei trattamenti in vena

Martina Colombari non è la sola a sottoporsi a trattamenti di questo tipo, che proprio per la loro efficacia e validità stanno diventando sempre più gettonati. Belén Rodriguez, Chiara Ferragni, Melissa Satta, Tommaso Zorzi, Elisabetta Gregoraci: sono tanti i fan delle flebo di vitamine e dell’ozonoterapia in vena. Certo, non sono terapie senza rischi e controindicazioni, ma sono contenuti come ha spiegato a Fanpage.it un esperto.

Il trattamento di Martina Colombari

Martina Colombari ha condiviso sui social, con fan e follower, un momento di relax in cui si è presa cura di sé e della sua salute, svelando il nome del trattamento scelto per prepararsi all'autunno. La 48enne ha fatto riferimento alla IV Therapy, che altro non è se non l'abbreviazione di Intravenous Therapy, dunque una terapia endovenosa che, attraverso un'infusione di vitamine, minerali, antiossidanti e principi attivi (flebo) va reintegrare in maniera veloce ed efficace le sostanze di cui si ha più bisogno. Ha scritto:

Proprio in questo periodo dell’anno, dove si riprendono i ritmi frenetici della vita di tutti i giorni, è importante prendersi cura di sé attraverso questo complesso che si infonde per via endovenosa con l’obiettivo finale di migliorare la qualità della vita, donare energia e salute.

Ha aggiunto che il trattamento riduce i segni dell'invecchiamento, libera il sangue dalle tossine, rafforza il sistema immunitario. Tutti questi benefici sono dovuti alla metodologia endovenosa, che permette un assorbimento immediato delle sostanze e dei principi nutrivi, di gran lunga superiore a quello possibile assumendoli per via orale. Dopo questa ricarica è pronta ad affrontare i mesi invernali col massimo delle energie.