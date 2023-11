Belén Rodriguez, qual è il suo segreto per avere ciglia e sopracciglia perfette Come fa Belén Rodriguez ad avere sempre ciglia e sopracciglia perfette? Lo ha rivelato sui social, dove si è mostrata alle prese con un trattamento beauty molto originale.

A cura di Valeria Paglionico

Belén Rodriguez ha ritrovato la felicità dopo il momento difficile che ha seguito la rottura con Stefano De Martino. Dopo essere rimasta a lungo lontana dai social, ora ha ricominciato a documentare regolarmente la sua quotidianità fatta di impegni lavorativi e dolci momenti con i figli. Sempre più spesso, inoltre, si mostra al fianco di Elio Lorenzoni, presentato ufficialmente come il suo fidanzato (i due stanno insieme da 5 mesi e hanno già una fedina coordinata). Sebbene dedichi al nuovo amore la maggior parte del suo tempo, non dimentica di prendersi cura della sua bellezza: ecco come fa ad avere delle ciglia e delle sopracciglia perfette.

Cosa ha fatto Belén Rodriguez a ciglia e sopracciglia

Solo qualche giorno fa Belén aveva fatto una maschera d'oro dall'estetista di fiducia per vantare una pelle del viso impeccabile, oggi è tornata in un salone di bellezza ma per un trattamento diverso. Ha visitato il Salon de beautè, uno dei più amati dalle star a Milano, e si è affidata a Sephora Faraci, esperta di ciglia e sopracciglia, nonché la fondatrice dell'azienda leader nel settore Favolash. Al motto di "Il mio Halloween", la conduttrice si è lasciata immortalare a occhi chiusi con con una crema bianca sulle sopracciglia e con le ciglia "stese" su uno stampo in silicone verde. Quanto costa il trattamento? Sul sito ufficiale del salone di bellezza la laminazione di ciglia e sopracciglia viene offerta rispettivamente a 120 e 50 euro.

Belén al Salon de beautè

Il trattamento beauty amato da Belén

A cosa serve il trattamento a cui si è sottoposta Belén Rodriguez? La laminazione di ciglia e sopracciglia è il rimedio perfetto per fissare, curvare e allungare le ciglia naturali, così da donare uno sguardo aperto e luminoso. Oltre a creare una curvatura permanente, questo trattamento enfatizza anche il colore naturale. La crema che si usa è a base di cheratina, prodotto che aiuta a rinforzare la struttura dei peli, mantenendo il risultato fino a 6-8 settimane. Con la laminazione si può dire, dunque, tranquillamente addio a mascara, ciglia finte e piegaciglia. In quante prenderanno ispirazione da Belén per aggiungere un ulteriore tocco glamour al loro autunno?