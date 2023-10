Belén Rodriguez in montagna con gli stivali pantofola: lei ed Elio indossano la stessa fedina Belén Rodriguez ha organizzato una nuova fuga d’amore con il suo Elio Lorenzoni. I due hanno trascorso il weekend in montagna lontani dai riflettori e, oltre a sfoggiare dei caldi look invernali, hanno anche fatto scalpore con delle fedine coordinate portate all’anulare sinistro.

A cura di Valeria Paglionico

Nel weekend appena terminato Belén Rodriguez ed Elio Lorenzoni hanno organizzato una fuga d'amore in montagna, godendosi così il relax e la tranquillità lontani dai riflettori. Il cottage ad alta quota probabilmente appartiene all'imprenditore ed è proprio da lì che la showgirl qualche settimana fa era tornata sui social dopo un lungo periodo trascorso a distanza da Instagram. Per loro, dunque, si tratterebbe di un vero e proprio "nido romantico" dove spariscono preoccupazioni e stress. Non sorprende, dunque, che la vacanza per Belén sia cominciata al motto di "Me Fui con tigo". In quanti hanno notato il prezioso che ha arricchito il suo nuovo look da montagna?

Il look da montagna di Belén Rodriguez

Se qualche settimana fa Belén in montagna aveva puntato su maglioni over e minidress, questa volta ha lasciato spazio alla comodità. Ha abbinato una salopette di jeans a un cappotto maxi color biscotto, per la precisione un modello monopetto lungo fin sotto al ginocchio che ha portato abbottonato sul petto. Per completare il tutto non ha rinunciato al cappellino di lana, anche se a fare la differenza sono stati gli stivali-pantofola, per la precisione i sabot Tasman di Ugg con l'interno in pelliccia e i bordini ricamati con del filo multicolor. Il loro prezzo? Sugli e-commerce di moda vengono venduti a 130 euro.

Gli Ugg sabot

Il romantico regalo di Elio Lorenzoni

Il dettaglio che ha fatto non poco scalpore nel look di Belén è stato il nuovo gioiello sfoggiato: un anello d'argento (come lei stessa ha precisato) all'anulare sinistro che sembra a tutti gli effetti una fede. Si tratterebbe di un regalo di Elio Lorenzoni, che proprio di recente in uno scatto social postato dalla conduttrice aveva indossato lo stesso prezioso, che non sarebbe altro che un simbolo d'amore.

Elio Lorenzoni con la stessa fedina di Belén

Al momento non si sa se i due si sentano già pronti per il matrimonio ma la cosa certa è che Bélen ha condiviso una serie di messaggi criptici un cui ha spiegato di aver scelto da sempre di vivere una vita libera. Elio sembra averla aiutata a ritrovare la felicità dopo la rottura con Stefano De Martino ed è per questo che la showgirl lo avrebbe definito "l'immenso" in occasione del suo recente compleanno.