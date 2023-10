Belén Rodriguez avrebbe lasciato Milano: “Vive con Elio Lorenzoni, i figli sono coi rispettivi padri” Nelle ultime settimane sono stati tanti i rumors circolati su Belén Rodriguez che, fatta eccezione per qualche sporadica comparsa sui social, ha scelto la via del silenzio per gestire il suo presunto momento difficile. Secondo le ultime indiscrezioni, la showgirl avrebbe lasciato Milano e si sarebbe trasferita a Brescia.

Belén Rodriguez starebbe vivendo da tempo un periodo personale particolarmente complesso. A sostenerlo era stato qualche settimana fa Fabrizio Corona, che durante la sua intervista a Belve di Francesca Fagnani aveva rivelato che la showgirl fosse – al momento – molto fragile: "Oggi lei ha bisogno di aiuto ma non entriamo nelle sue cose perché non voglio fare gossip. Ma lei può recuperare, può riprendersi”, aveva commentato. Di fronte a questi rumors, Belén aveva scelto la via del silenzio, in attesa di un momento diverso per raccontare quanto starebbe accadendo a telecamere spente.

Le ultime voci su Belén Rodriguez

Da quando è finito il matrimonio con Stefano De Martino, l'attrice e presentatrice si è legata all'imprenditore Elio Lorenzoni, con il quale sta insieme da diversi mesi. Come ha riportato Deianira Marzano, però, fonti anonime avrebbe confermato che Rodriguez stia per lasciare Milano per trasferirsi a Brescia, dove vive il suo fidanzato Elio. Secondo le indiscrezioni, inoltre, pare che i due già stiano facendo delle prove di convivenza e che i figli Santiago e Luna Marì stiano vivendo con i nonni materni e i rispettivi padri.

La segnalazione postata su Instagram da Deianira Marzano

Stando a quanto si legge, la ex conduttrice de Le Iene vedrebbe i bambini una volta alla settimana, di domenica, quando il resto della famiglia andrebbe a trovarla a Brescia per trascorrere insieme la domenica. Attualmente non ci sono conferme sulla veridicità della segnalazione riportata a Deianira Marzano e tutto fa pensare che si dovrà aspettare un commento dalla diretta interessata per smentire o confermare queste voci.

Il presunto malessere di Belén

Ritornando alle voci sul presunto malessere psicologico di Belén, non sono stati resi noti i motivi che lo avrebbero scatenato. La conduttrice ha però affrontato diversi cambiamenti nel corso dell’ultimo anno: dalla fine dell’amore con Stefano De Martino – che questa volta sembrerebbe essere definitiva – alla sua uscita da Mediaset dopo aver condotto Le Iene e averci lavorato per diversi anni. Dal canto suo, la showgirl si è limitata, qualche giorno fa, a postare una frase su Instagram pronunciata dall’attore e regista Elio Germano: “Bisognerebbe fare teatro nelle scuole, perché l'esercizio di mettersi nei panni degli altri ci può far diventare una società migliore”.