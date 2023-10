Gli auguri di Belén Rodriguez a Elio Lorenzoni per il compleanno: “Per me sei l’immenso” Belén Rodriguez augura buon compleanno a Elio Lorenzoni con una dedica pubblicata sul suo profilo Instagram. “A te che sei l’immenso per me”, scrive la showgirl mentre bacia il compagno di fronte ai loro familiari riuniti.

A cura di Stefania Rocco

Elio Lorenzoni festeggia il suo compleanno insieme alla compagna Belén Rodriguez e ai loro cari. È stata la showgirl argentina a organizzare i festeggiamenti per l’imprenditore e suo nuovo compagno. Nessun party in grande stile. Considerato anche il momento delicato che Belén sta vivendo, la coppia ha preferito festeggiare solo con i volti più cari. Ma Belén ne ha approfittato per ufficializzare il fatto di considerare importante la relazione con Elio. E, infatti, postando tra le sue Instagram stories i video realizzati durante il compleanno, ha scritto: “Auguri a te che sei l’immenso per me”.

Anche Cecilia Rodriguez festeggia Elio Lorenzoni

A festeggiare il compleanno di Elio c’erano i familiari dell’imprenditore e quelli della sua compagna. A cantare di fronte alla torta c’era anche Cecilia Rodriguez, sorella di Belén. “Che Dio si prenda cura di te sempre, così come tu ti sei preso cura della mia sorellina”, ha scritto l’influencer, confermando le indiscrezioni secondo la quale sarebbe stato Elio a rappresentare l’unico punto fermo nella vita di Belén in questo momento così complesso della sua vita. Presenti anche Ignazio Moser e i genitori di Belén, Gustavo e Cecilia Rodriguez.

Le stories di Cecilia Rodriguez

Elio Lorenzoni ha conosciuto i figli di Belén Rodriguez

Che Belén intenda investire seriamente nel legame con Elio è dimostrato anche dalla decisione della showgirl di presentare ai figli Santiago e Luna Marì – nati dai legami, entrambi finiti, con Stefano De Martino e Antonino Spinalbese – il suo nuovo compagno. Proprio in occasione del compleanno, la coppia ha trascorso la giornata insieme ai due bambini prima di festeggiare insieme all’intera compagnia. Belén, fino a oggi, non ha mai rilasciato interviste relative al rapporto con Elio Lorenzoni che sta vivendo lontano dalla luce dei riflettori ma con diverse incursioni sui social. Nemmeno Elio si è dimostrato essere particolarmente desideroso di diventare a sua volta noto. Il suo profilo Instagram, sebbene siano trascorsi mesi dall’inizio del legame con Belén, resta ancora blindato.