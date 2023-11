Belén Rodriguez smentisce la gravidanza e annuncia: “Torno in tv, manca poco” Belén Rodriguez smentisce di stare aspettando un bambino dal compagno Elio Lorenzoni e annuncia che a breve tornerà in tv, probabilmente con un nuovo progetto: “Manca davvero poco”.

A cura di Stefania Rocco

Sono mesi che Belén Rodriguez non appare in tv. Reduce dalla separazione da Stefano De Martino e dall’uscita da Tu sì que vales e Le Iene (dov’è stata sostituita da Veronica Gentili) la conduttrice argentina ha trascorso un periodo difficile durante il quale ha provato a prendere le distanze dai social. Ma a breve, ed è lei stessa ad annunciarlo, Belén ritornerà in tv.

L’annuncio di Belén Rodriguez

Approfittando di un post pubblicato su Instagram in cui compare al fianco del compagno Elio Lorenzoni insieme al quale si è ritagliata una romantica vacanza sulla neve, Belén ha annunciato di stare per tornare in tv. In risposta a un fan che le chiedeva quando sarebbe tornata in onda, la showgirl ha risposto: “Torno presto, tra poco poco. Manca sempre meno e ritorno”. Belén non ha fornito alcuna specifica ma è probabile che faccia riferimento a un nuovo progetto televisivo che, almeno per il momento, resta ignoto. Nell'ultimo periodo, Belén si è tenuta accuratamente lontana dalla tv (celebre la buca data ad Alessandro Cattelan che ha innescato l'ironica replica del conduttore).

Belén Rodriguez non è incinta di Elio Lorenzoni

Belén ha approfittato delle curiosità dei suoi fan anche per smentire un’indiscrezione che sta circolando con sempre maggiore insistente negli ultimi tempi: la sua presunta gravidanza. La showgirl ha smentito di stare aspettando un figlio dal compagno Elio Lorenzoni. “Non sono incinta, sono solo serena”, ha fatto sapere via Instagram. Proprio l’imprenditore l’avrebbe aiutata a superare un momento particolarmente difficile della sua vita, segnato da una serie di cambiamenti in ambito privato e professionale. Ed è stata Cecilia Rodriguez, sorella di Belén, a chiarire che senza il supporto di Lorenzoni le cose sarebbero andate diversamente. “Grazie per esserti preso cura di mia sorella”, aveva scritto su Instagram la nota influencer, taggando proprio l’imprenditore.