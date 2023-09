Belén Rodriguez sulle Dolomiti con Elio Lorenzoni: anticipa l’inverno col bomber di pelo Belén Rodriguez è in vacanza sulle Dolomiti con Elio Lorenzoni e, approfittando di un’esperienza in paracadute, ha dato una piccola anticipazione del suo armadio invernale: ecco cosa ha indossato.

A cura di Valeria Paglionico

Belén Rodriguez continua a infiammare le prime pagine delle riviste di gossip: dopo essersi allontanata in modo drastico da Stefano De Martino, da qualche settimana a questa parte appare sempre più vicina a Elio Lorenzoni. I due si conoscono da più di 10 anni (come dimostrato da una vecchia foto che lei stessa ha postato sui social) ma al momento non si conoscono ulteriori dettagli sul rapporto che li lega. La cosa certa è che stanno condividendo innumerevoli esperienze fianco a fianco, dalla festa con i migliori amici di lui alle prime dediche social della conduttrice. Di recente sono volati sulle Dolomiti per concedersi un po' di relax ad alta quota e Belén ne ha approfittato per dare una piccola anticipazione del suo armadio invernale: ecco cosa ha indossato.

Il look da montagna di Belén

Al motto di "Un giorno in cielo", Belén ha documentato l'esperienza col paracadute condivisa con Elio durante la vacanza sulle Dolomiti. Per l'occasione non ha rinunciato allo stile, anzi, è apparsa più trendy che mai. Ha indossato un paio di pantaloni beige a vita alta con un micro taglio sull'orlo che li ha resi leggermente a zampa, li ha abbinati a un top in tinta e a una camicia bianca oversize portata annodata all'altezza del punto vita. Naturalmente non sono mancati gli occhiali scuri e i bracciali preziosi firmati Cartier ma ha rinunciato ai tacchi, preferendo un paio di comode scarpe da trekking, perfette per lanciarsi ad alta quota.

Belén ed Elio sulle Dolomiti

Belén anticipa l'inverno

A fare la differenza nel look da montagna di Belén è stato il soprabito. Ha anticipato l'inverno con un bomber peloso a effetto teddy, un modello corto con la pelliccia panna e dei taschini impermeabili in verde militare sulle maniche.

Belén col cappotto teddy

Così facendo la conduttrice non solo si è protetta da freddo ma ha anche suscitato l'invidia di tutti coloro che sono ancora alle prese con le temperature roventi di fine estate. Certo, in altre foto scattate nel resort in cui soggiorna sulle Dolomiti era in costume da bagno, ma con ogni probabilità l'acqua della piscina in cui faceva il bagno era riscaldata. Insomma, l'estate di Belén sembra non voler proprio finire e in compagnia di Elio tutto diventa più avventuroso.