Belén Rodriguez ed Elio Lorenzoni ieri e oggi: la trasformazione dopo 10 anni Belén Rodriguez è tornata sui social dopo le vacanze e come prima cosa ha postato alcune foto con Elio Lorenzoni. Una di queste risale a 10 anni fa e li mostra giovanissimi fianco a fianco: si sarà trattata di una smentita del presunto flirt?

A cura di Valeria Paglionico

Belén Rodriguez è stata una delle grandi protagoniste dell'estate 2023 nonostante la pausa dai riflettori: è da quando ha messo fine all'esperienza a Le Iene Show che non è più apparsa in tv ma i paparazzi sono riusciti lo stesso a trovarla, rubando degli scatti delle sue vacanze in famiglia. Il motivo principale per cui si è parlato di lei? Il presunto allontanamento da Stefano De Martino. I due hanno trascorso le ferie a distanza ma hanno preferito non rilasciare nessuna dichiarazione sulla storia d'amore che da anni li tiene legati tra mille alti e bassi. Diverse settimane fa, poi, la conduttrice è stata fotografata in compagnia di Elio Lorenzoni e da allora i giornali di gossip hanno dato per certo il nuovo flirt. Nelle ultime ore è intervenuta la stessa Belén sulla questione: ecco cosa ha fatto.

Le nuove foto di Belén Rodriguez ed Elio Lorenzoni

Solo qualche giorno fa Belén era apparsa meravigliosa in color cipria nei video di Beatrice Marchetti, la migliore amica di Elio Lorenzoni, che sui social aveva condiviso i momenti più belli del battesimo di suo figlio. Da quel momento in poi i media si sono scatenati, cominciando a parlare di storia sempre più seria tra la conduttrice e il suo nuovo presunto fidanzato. Stanca delle insinuazioni, Belén ha condiviso un album di "coppia" al motto di "1,2,3 scatenatevi. Ultima foto 10 anni fa". La soluzione dell'enigma? Sebbene in molti si siano sentiti confusi di fronte queste parole, la presentatrice sembra aver dimostrato di conoscere Elio da oltre 10 anni, ovvero da quando aveva pronunciato il fatidico sì al fianco di Stefano De Martino, e di essere legata a lui solo da una profonda amicizia.

Belén Rodriguez ed Elio Lorenzoni

Belén ed Elio da giovani

Che si tratti o meno di una smentita di un nuovo amore, non importa, l'unica cosa certa è che Belén ha rispolverato una vecchia foto con Elio in cui è apparsa giovanissima. Lo scatto risale a 10 anni fa, all'epoca aveva poco più di 20 anni, era alle prese con i primi successi della carriera ed era un tantino diversa rispetto a oggi.

Belén ed Elio, la foto di 10 anni fa

Portava i capelli con le sfumature bionde, puntava tutto su dei make-up dai toni naturali e aveva un'espressione felice e spensierata: ora è una donna più matura e sicura di sé, una mamma super sofisticata e dall'immenso potere sensuale. Cosa dire, invece, di Elio Lorenzoni? Anche lui all'epoca era giovanissimo ma, così come Belén, vantava già una bellezza mozzafiato. Insomma, a quanto pare è arrivato il momento di smettere di essere ossessionati dalla vita amorosa della conduttrice: non è forse libera di poter frequentare i vecchi e cari amici senza che si pensi subito a un nuovo flirt?